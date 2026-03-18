「CMマジでお願いします！」タティスJr.が「美味しい」…日本企業との“コラボ”実現「しっかり届いていました！」
タティスJr.が日本企業と“コラボ”した(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表として出場したパドレスのフェルナンド・タティスJr.が現地時間3月18日、自身のインスタグラムで伊藤園の「お〜いお茶」を飲んで「美味しい」と笑顔を見せる動画を投稿。伊藤園との“コラボ”が実現した。
【動画】「Oishii~!」タティスJr.が「お〜いお茶」を飲んで笑顔
タティスはWBCの記者会見でテーブルに置かれていた「お〜いお茶」を手にし、「電話して」というジェスチャーを見せてPRしていた。
これを受け、伊藤園は公式インスタグラムで「あの記者会見での「Call Me」、しっかり届いていました！」と記すと、「フェルナンド・タティスJr.選手がお〜いお茶を飲んで『Oishii~!』と喜んでくださる姿にスタッフ一同感激です 。日本のアニメや漫画が大好きだというタティスJr.選手 。さらに今後お〜いお茶、1年分を提供させていただく予定です」と綴った。
タティスはインスタで「伊藤園さん、コンタクトをありがとう。ついに実現。本当に美味しいです」と投稿していた。
SNS上の日本のファンからは「大谷とのコラボCMお願いします」「タティスjrボトルを！」「タティス！最高！」「タティスjrのCMマジでお願いします！」と反応が寄せられていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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