【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベント】 開催期間：3月18日～2027年1月11日

　ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベントにおいて、「マリオ・カフェ＆ストア」にて新メニューを展開している。

　「マリオ・カフェ＆ストア」は、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のエリア外にあるカフェ。5周年記念イベントに際し、外装と内装も5周年仕様に飾り付けされている。

　新メニューは、スーパースターがモチーフとなったパンケーキ「無敵！ スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～」と、既存のものよりも容量がアップし、ピーチが新登場となったドリンク「パワーアップ！ マリオのストロベリーソーダ」、「パワーアップ！ ルイージのマスカットソーダ」、「パワーアップ！ ピーチ姫のピーチソーダ」となっている。

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