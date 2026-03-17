JVCケンウッドが展開する「Victor」ブランドより、ディズニーストアとの共同企画の第3弾として「ニック」「チップ＆デール」「アナとエルサ」をデザインした、完全ワイヤレスイヤホン が登場。

「HA-A20T」をベースに、イヤホン本体と充電ケース、パッケージに「ニック・ワイルド」「チップ＆デール」「アナとエルサ」をデザインした限定モデルです☆

ディズニーストア「Victor」共同企画「完全ワイヤレスイヤホン」ニック・ワイルド／チップ＆デール／エルサ＆アナ

価格：各7,200円(税込)

発売日：2026年3月20日（金）

サイズ：パッケージ 約高さ14×幅7.8×奥行き3.5cm

充電ケース 約縦4.4×横7×厚み2.8cm

イヤホン(各) 約縦2.7×横2×厚み2.5cm

充電用USBケーブル 約長さ20cm

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア、ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア.jp」

JVCケンウッドの「Victor」ブランドから、ディズニーストアとの共同企画の第3弾として、完全ワイヤレスイヤホンが登場。

第3弾のラインナップは「ニック・ワイルド」「チップ＆デール」「アナとエルサ」をデザインした計3モデルです。

今回発売されるモデルは、Victorブランドより発売中の完全ワイヤレスイヤホン「HA-A20T」をベースに、イヤホン本体と充電ケース、パッケージに「ニック」「チップ＆デール」「アナとエルサ」をデザイン。

また、共同企画で好評を得たキャラクターボイスも搭載されています。

電源ON/OFFと、ワイヤレス接続/切断をする際に、それぞれのキャラクターボイスでお知らせしてくれるのもポイントです☆

【Victor】ニック・ワイルド 完全ワイヤレスイヤホン Enjoy Music

「ズートピア」の人気キャラクター「ニック・ワイルド」のキャラクターボイスを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。

電源ONで“ワイルド、ニック・ワイルド”、電源OFFで“それじゃぁ”、接続したときには“大成功、バッチリだ”、切断すると“この困ったちゃん”と、電源ON／OFFや接続をキャラクターボイスで知らせてくれます。

丸みをおびた優しいフォルムと落ち着いたカラーも魅力です。

【Victor】チップ＆デール 完全ワイヤレスイヤホン Enjoy Music

「チップ」と「デール」のキャラクターボイスが搭載された完全ワイヤレスイヤホン。

電源ONで“やぁぼくはチップ”“ぼくはデールだよ”、電源OFFで“逃げろ〜”、接続したときには“大成功〜”、切断すると“大丈夫？”“どうしたの？”と語り掛けてくれます。

音楽操作や通話、音量調整などは、タッチセンサー部のタップ操作でコントロール可能です。

【Victor】アナ＆エルサ 完全ワイヤレスイヤホン Enjoy Music

「アナと雪の女王」のヒロイン「アナ」と「エルサ」モデルもラインナップ。

電源ONで“こんにちは！あたしはアレンデールのアナ王女です”、電源OFFで“あぁ、時間よ”、接続したときには“私にまかせて！”、切断すると“ちょっと！いたずらなんてしてないわよ！”のボイスが楽しめます。

雨や水しぶきに強い生活防水仕様や、充電ケースを併用した最大約24時間の長時間再生で快適なリスニングを叶えてくれる完全ワイヤレスイヤホンです。

「ニック・ワイルド」や「チップ＆デール」「アナ＆エルサ」のボイスが楽しめる完全ワイヤレスイヤホン。

ディズニーストアにて2026年3月20日より販売される「Victor」共同企画「完全ワイヤレスイヤホン」3モデルの紹介でした☆

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