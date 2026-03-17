「オープン戦、日本ハム−ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）

ＷＢＣ日本代表に選出されていた日本ハム・伊藤大海投手が、チームに合流した。

グラウンドでナインらが作る円陣に拍手で迎えられると一礼して笑顔。帰国したばかりでオフの選択肢もあったが、ウォーミングアップ、キャッチボールなどで体を動かした。

伊藤は前回大会に続いてＷＢＣ日本代表に選出。準々決勝ベネズエラ戦でも中継ぎ起用されたが、決勝３ランを被弾した。

ベネズエラ戦後は翌朝に米国マイアミを出発して帰国。大会の疲労やメンタル面を含めて状態が懸念されたが、「疲れはもちろんあるが、やりたいことは多い。野球がしたい。野球の悔しさは野球でし晴らせない」と、心境を明かした。

敗戦投手になり、ＳＮＳでは誹謗中傷も浴びたことに「自分のことは自分でしか守れない。でも、こういう結果になった以上、誰かしらこういう立場になっていた。それが僕で良かったかなと思います」とも語った。

昨季沢村賞に輝いた日本ハムの大黒柱。シーズンでもチームの中心で活躍が期待される。「悔しい気持ちはもちろん。まだまだ足りないことが多かったですし、まだできることがあると感じたのでそこに向けてやっていけたら」と、先を見据えた。