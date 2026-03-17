最後はエスプレッソを飲めずに無念の敗戦、イタリアは4強で終了もねぎらいの声「すっかりファンになりました」「大会を1番盛り上げてくれたのがイタリア」【WBC】

大会を沸かせたイタリアも4強で終了となった(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝が現地3月16日に行われ、イタリアはベネズエに2−4と敗れた。

今大会躍進した姿を見せたイタリアナインだったが、名物となったホームランを打った際にエスプレッソを飲むシーンはベネズエラ戦では見せられなかった。

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2回は三者連続四球を選び、押し出しで先制。さらに併殺崩れで得点としっかり試合を進めた。

しかしその後は追加点を奪えず。7回にベネズエラ打線につかまった。好調なアクーニャJr．の内野安打で同点とされると尚もガルシアの左前打、アラエスの適時打とたたみかけられ、一挙3失点。粘り強く戦ってきたチームだったが、豪打のベネズエラの前に一歩及ばなかった。

試合後、選手たちはベンチで呆然。ただチームを率いたセルベリ監督はナインを労い、穏やかな笑みで拍手で称えた。