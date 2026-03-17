山下智久、恋人役・泉里香とのオフショット解禁！映画『正直不動産』でアメリカロケを敢行

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山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、アメリカロケのメイキング写真が解禁となった。

■テキサスの砂漠地帯で突風を受ける山下智久

今回解禁されたのは、永瀬財地役の山下智久と光友銀行のニューヨーク支店に勤める永瀬の恋人・榎本美波役の泉里香とのアメリカロケ・メイキング写真。

昔から懇意にしている顧客が、アメリカでの海外不動産投資で騙されそうになっていると察知した永瀬は、真相を確かめるため自らテキサスに赴くことに。現地で不動産詐欺であることを見抜いた永瀬は、証拠となる写真を撮影しようとするが、そこへ屈強なアメリカ人たちが立ちはだかる――。

嘘をつこうとすると風が吹いて本当のことしか言えなくなってしまう永瀬も、映画ではさらにスケールアップ。今回解禁されたメイキング写真には、テキサスの砂漠地帯で突風を受けながら両手を広げる山下の姿をはじめ、穏やかな表情で馬と触れ合う山下、そして泥だらけになりながらも恋人・美波役の泉を抱きしめる様子など、実際にアメリカロケを敢行した撮影風景が切り取られている。さらには、泉のクランクアップ時のふたりのオフショットも解禁。果たして、アメリカでも“正直営業”を貫く永瀬の姿を見ることはできるのか？ そして、砂漠の地で永瀬と美波に何が起こるのか――!?

スケールアップした映画『正直不動産』でのふたりの展開に注目しよう。

■映画情報

『正直不動産』

5月15日（金）全国公開

出演：山下智久

福原遥

市原隼人 泉里香 長谷川忍 見上愛 松本若菜

西垣匠 伊藤あさひ 財津優太郎 馬場徹 松田悟志

山崎努（「崎」は、たつさきが正式表記） 吹石一惠 岩崎大昇（KEY TO LIT/「崎」は、たつさきが正式表記） やべきょうすけ 福士誠治 吉澤健 市毛良枝

ディーン・フジオカ 大地真央 / 倉科カナ 高橋克典 草刈正雄

原作：大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館『ビッグコミック』連載中）

監督：川村泰祐

脚本：根本ノンジ

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会

■関連リンク

映画作品サイト

https://shojiki-movie.jp/