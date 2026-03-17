中国の中東問題特使がクウェート外相と会談

中国政府の翟隽中東問題担当特使はクウェートで3月15日、同国のジャッラーハ外相と会談しました。

ジャッラーハ外相は、「クウェートは戦争の当事者でない。一貫して平和的な方法で争いを解決することに尽力している。イランはクウェートをはじめとする湾岸諸国への攻撃を即時停止し、国際航路の安全を確保し、世界のエネルギー供給へのこれ以上の衝撃を避けるべきだ」と強調しました。

翟特使は、「中国は、地域の状況が引き続き不安定であり、クウェートなどの湾岸諸国がその影響を大きく受けている現状を非常に憂慮している。また、米国とイスラエルが国連安全保障理事会の承認なしにイランを軍事攻撃したことは国際法に明らかに違反している。中国はこのことに断固反対する。中国は、あらゆる無差別攻撃や罪のない民間人、非軍事的目標への攻撃を非難する。湾岸協力会議諸国の主権、安全、領土の完全性は十分に尊重されるべきだ。エネルギーや経済などの非軍事的目標は攻撃されるべきではなく、航路の安全が妨げられることもあってはならない。停戦と戦争の終結は最も喫緊の課題だ。国際社会は関係者に対して直ちに戦闘を停止し、緊張する情勢の一層の悪化を避けるよう促すべきだ」と述べました。（提供/CGTN Japanese）