日本代表と戦うスコットランド代表メンバー26人発表! 負傷明けのマクトミネイ招集、19歳FWを初選出
スコットランドサッカー協会は16日、3月の国際親善試合2試合に臨むスコットランド代表メンバー26人を発表した。28日にグラスゴーのハムデン・パークで日本代表と、31日にエバートン・スタジアムでコートジボワール代表とそれぞれ対戦する。
昨年11月の代表活動を負傷辞退していたMFビリー・ギルモア(ナポリ)、MFレノン・ミラー(ウディネーゼ)が復帰。所属先で負傷欠場が続き、一時は招集が危ぶまれていたMFスコット・マクトミネイも招集され、DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、DFキーラン・ティアニー(セルティック)ら著名選手も顔を揃えた。
2006年生まれのDFフィンドレー・カーティス(キルマーノック)がレンジャースからの期限付き移籍中に電撃初招集。一方、昨季までリバプールに所属していた20歳のFWベン・ドーク(ボーンマス)、近年のプレミアリーグで実績を残しているDFアーロン・ヒッキー(ブレントフォード)は負傷のため招集外となった。
日本代表のメンバー発表は19日に行われる。
スコットランド代表メンバーは以下の通り。
▽GK
スコット・ベイン(フォルカーク)
アンガス・ガン(ノッティンガム・フォレスト)
リアム・ケリー(レンジャーズ)
▽DF
グラント・ハンリー(ハイバーニアン)
ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)
ドミニク・ヒアム(レグザム)
ロス・マクローリー(ブリストル・シティ)
スコット・マッケンナ(ディナモ・ザグレブ)
ネイサン・パターソン(エバートン)
アンソニー・ラルストン(セルティック)
アンドリュー・ロバートソン(リバプール)
ジョン・サウター(レンジャーズ)
キーラン・ティアニー(セルティック)
▽MF
ライアン・クリスティー(ボーンマス)
ルイス・ファーガソン(ボローニャ)
ビリー・ギルモア(ナポリ)
アンディ・アービング(スパルタ・プラハ)
ジョン・マッギン(アストン・ビラ)
ケニー・マクリーン(ノリッジ)
スコット・マクトミネイ(ナポリ)
レノン・ミラー(ウディネーゼ)
▽FW
チェ・アダムス(トリノ)
トミー・コンウェイ(ミドルスブラ)
フィンドレー・カーティス(キルマーノック)
リンドン・ダイクス(チャールトン・アスレティック)
ジョージ・ハースト(イプスウィッチ・タウン)
昨年11月の代表活動を負傷辞退していたMFビリー・ギルモア(ナポリ)、MFレノン・ミラー(ウディネーゼ)が復帰。所属先で負傷欠場が続き、一時は招集が危ぶまれていたMFスコット・マクトミネイも招集され、DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、DFキーラン・ティアニー(セルティック)ら著名選手も顔を揃えた。
日本代表のメンバー発表は19日に行われる。
スコットランド代表メンバーは以下の通り。
▽GK
スコット・ベイン(フォルカーク)
アンガス・ガン(ノッティンガム・フォレスト)
リアム・ケリー(レンジャーズ)
▽DF
グラント・ハンリー(ハイバーニアン)
ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)
ドミニク・ヒアム(レグザム)
ロス・マクローリー(ブリストル・シティ)
スコット・マッケンナ(ディナモ・ザグレブ)
ネイサン・パターソン(エバートン)
アンソニー・ラルストン(セルティック)
アンドリュー・ロバートソン(リバプール)
ジョン・サウター(レンジャーズ)
キーラン・ティアニー(セルティック)
▽MF
ライアン・クリスティー(ボーンマス)
ルイス・ファーガソン(ボローニャ)
ビリー・ギルモア(ナポリ)
アンディ・アービング(スパルタ・プラハ)
ジョン・マッギン(アストン・ビラ)
ケニー・マクリーン(ノリッジ)
スコット・マクトミネイ(ナポリ)
レノン・ミラー(ウディネーゼ)
▽FW
チェ・アダムス(トリノ)
トミー・コンウェイ(ミドルスブラ)
フィンドレー・カーティス(キルマーノック)
リンドン・ダイクス(チャールトン・アスレティック)
ジョージ・ハースト(イプスウィッチ・タウン)