　スコットランドサッカー協会は16日、3月の国際親善試合2試合に臨むスコットランド代表メンバー26人を発表した。28日にグラスゴーのハムデン・パークで日本代表と、31日にエバートン・スタジアムでコートジボワール代表とそれぞれ対戦する。

　昨年11月の代表活動を負傷辞退していたMFビリー・ギルモア(ナポリ)、MFレノン・ミラー(ウディネーゼ)が復帰。所属先で負傷欠場が続き、一時は招集が危ぶまれていたMFスコット・マクトミネイも招集され、DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、DFキーラン・ティアニー(セルティック)ら著名選手も顔を揃えた。

　2006年生まれのDFフィンドレー・カーティス(キルマーノック)がレンジャースからの期限付き移籍中に電撃初招集。一方、昨季までリバプールに所属していた20歳のFWベン・ドーク(ボーンマス)、近年のプレミアリーグで実績を残しているDFアーロン・ヒッキー(ブレントフォード)は負傷のため招集外となった。

　日本代表のメンバー発表は19日に行われる。

　スコットランド代表メンバーは以下の通り。

▽GK

スコット・ベイン(フォルカーク)

アンガス・ガン(ノッティンガム・フォレスト)

リアム・ケリー(レンジャーズ)

▽DF

グラント・ハンリー(ハイバーニアン)

ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)

ドミニク・ヒアム(レグザム)

ロス・マクローリー(ブリストル・シティ)

スコット・マッケンナ(ディナモ・ザグレブ)

ネイサン・パターソン(エバートン)

アンソニー・ラルストン(セルティック)

アンドリュー・ロバートソン(リバプール)

ジョン・サウター(レンジャーズ)

キーラン・ティアニー(セルティック)

▽MF

ライアン・クリスティー(ボーンマス)

ルイス・ファーガソン(ボローニャ)

ビリー・ギルモア(ナポリ)

アンディ・アービング(スパルタ・プラハ)

ジョン・マッギン(アストン・ビラ)

ケニー・マクリーン(ノリッジ)

スコット・マクトミネイ(ナポリ)

レノン・ミラー(ウディネーゼ)

▽FW

チェ・アダムス(トリノ)

トミー・コンウェイ(ミドルスブラ)

フィンドレー・カーティス(キルマーノック)

リンドン・ダイクス(チャールトン・アスレティック)

ジョージ・ハースト(イプスウィッチ・タウン)