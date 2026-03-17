『LOVED ONE』ディーン・フジオカ×瀧内公美ポスタービジュアルが解禁
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、4月8日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）のポスタービジュアルがついに解禁。さらに、二人の姿を映し出した、作品の世界観がより一層伝わるティザー映像も初公開となった。
【動画】『LOVED ONE』ティザー映像も初公開
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。主人公の変わり者の天才法医学者・水沢真澄（みずさわ・ますみ）を演じるのはディーン。そして真澄が所属するMEJのセンター長で、崖っぷちのエリート官僚・桐生麻帆（きりゅう・まほ）役を瀧内公美が務める。
今回公開されたポスタービジュアルには、ディーン・フジオカ演じる天才法医学者・水沢真澄と、瀧内公美演じる厚生労働省の官僚・桐生麻帆の姿が印象的に配置されている。二人の背後には、無数のマネキンが静かに立ち並び、その身体（からだ）には色とりどりの紐（ひも）が絡みついている。本作のタイトルでもある“LOVED ONE”は、“ご遺体”を意味する敬意を込めた言葉であり、同時に「誰かにとって家族であり、恋人であり、友人でもあった大切な存在」を表す言葉でもある。ポスターでは、その“LOVED ONE”という概念を、匿名性を持つマネキンによって表現。誰にでも起こり得る出来事であること、そしてその死の背後には必ず誰かの人生や想いがあることを象徴的に描き出している。
また、マネキンに絡まる紐は、真澄と麻帆、そしてチームMEJがこれから向き合っていく数々の事件や人間関係を示唆するもの。絡み合った糸を一本ずつ手繰り寄せるように、彼らが真実へとたどり着いていく姿を表している。さらに、添えられたコピー「遺された身体には、かならず真実（あい）がある。」には、本作ならではのメッセージが込められている。“真実（あい）”とは、本作オリジナルの表現であり、事件の謎を解き明かす“真実”であると同時に、その人が誰かに愛され、誰かを愛して生きた“愛”を意味する言葉だ。単なるミステリーとして事件の真相を追うだけでなく、その人が生きてきた人生や想いにまで光を当てていく、本作の世界観がこの一言に凝縮されている。そんなポスターの世界観をより感じられるティザー映像もあわせて公開。新たなドラマの世界観を象徴するビジュアルと映像とともに、物語への期待がますます高まる。
ポスタービジュアルやティザー映像の撮影の舞台裏に密着したメイキング映像、さらに本作の見どころを語る特別インタビュー映像も公開された。スチール撮影では、主人公・水沢真澄を演じるディーンが白衣を身にまとい、時折柔らかな笑みを浮かべながらカメラに向き合う姿が印象的。一方、ティザー映像の撮影では一転、法医学者として“真実”と向き合う真澄の鋭いまなざしや、張り詰めた集中力を感じさせる表情も映し出されている。また、桐生麻帆を演じる瀧内は、凛としたスーツ姿で登場。エリート官僚としての芯の強さをにじませながら、カメラの前で存在感を放つ。
ディーンと瀧内は本作が初共演。実は、このポスター撮影当日が初対面だったという。しかし、映像には初対面とは思えない自然な空気感も収められており、撮影の合間には笑顔で言葉を交わす様子も。二人の和やかなやり取りが印象に残る。さらにオフトークでは、真澄さながらに“矛盾”を見逃さないディーンが、思わぬ視点で瀧内にツッコミを入れる場面も。瀧内が思わず「もう役になっちゃってる」と笑いながら返すやり取りからは、現場の温かな雰囲気が伝わってくる。
【動画】『LOVED ONE』ティザー映像も初公開
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。主人公の変わり者の天才法医学者・水沢真澄（みずさわ・ますみ）を演じるのはディーン。そして真澄が所属するMEJのセンター長で、崖っぷちのエリート官僚・桐生麻帆（きりゅう・まほ）役を瀧内公美が務める。
また、マネキンに絡まる紐は、真澄と麻帆、そしてチームMEJがこれから向き合っていく数々の事件や人間関係を示唆するもの。絡み合った糸を一本ずつ手繰り寄せるように、彼らが真実へとたどり着いていく姿を表している。さらに、添えられたコピー「遺された身体には、かならず真実（あい）がある。」には、本作ならではのメッセージが込められている。“真実（あい）”とは、本作オリジナルの表現であり、事件の謎を解き明かす“真実”であると同時に、その人が誰かに愛され、誰かを愛して生きた“愛”を意味する言葉だ。単なるミステリーとして事件の真相を追うだけでなく、その人が生きてきた人生や想いにまで光を当てていく、本作の世界観がこの一言に凝縮されている。そんなポスターの世界観をより感じられるティザー映像もあわせて公開。新たなドラマの世界観を象徴するビジュアルと映像とともに、物語への期待がますます高まる。
ポスタービジュアルやティザー映像の撮影の舞台裏に密着したメイキング映像、さらに本作の見どころを語る特別インタビュー映像も公開された。スチール撮影では、主人公・水沢真澄を演じるディーンが白衣を身にまとい、時折柔らかな笑みを浮かべながらカメラに向き合う姿が印象的。一方、ティザー映像の撮影では一転、法医学者として“真実”と向き合う真澄の鋭いまなざしや、張り詰めた集中力を感じさせる表情も映し出されている。また、桐生麻帆を演じる瀧内は、凛としたスーツ姿で登場。エリート官僚としての芯の強さをにじませながら、カメラの前で存在感を放つ。
ディーンと瀧内は本作が初共演。実は、このポスター撮影当日が初対面だったという。しかし、映像には初対面とは思えない自然な空気感も収められており、撮影の合間には笑顔で言葉を交わす様子も。二人の和やかなやり取りが印象に残る。さらにオフトークでは、真澄さながらに“矛盾”を見逃さないディーンが、思わぬ視点で瀧内にツッコミを入れる場面も。瀧内が思わず「もう役になっちゃってる」と笑いながら返すやり取りからは、現場の温かな雰囲気が伝わってくる。