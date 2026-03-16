シュタイフから、原作100周年を記念した世界限定の「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」が登場。

最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」による、2026年だけの特別な「くまのプーさん」です☆

シュタイフ「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」ぬいぐるみ

予約開始：2026年3月17日(金)

価格：88,000円(税込)

素材：モヘア

サイズ：20cm

販売場所：シュタイフ各店、シュタイフ日本公式サイト、シュタイフ日本公式サイト楽天市場店、くまのプーさん関連イベント、その他シュタイフ取扱各店

※世界2026年限定

※取り扱いはイベント・店舗により異なります

※手作りのため個体差により画像と異なる場合があります

※この製品は、おとな向けインテリア装飾品です（お子さま向け玩具ではありませんので食品検査はしていません。お子さまのいる家庭では保護者の管理の下、お取り扱いください）

1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作った最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」から「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」が登場。

「くまのプーさん」の原作デビュー100周年を記念した、世界限定品の予約が、2026年3月17日より開始します！

1926年にA.A.ミルンによって生み出され、100年にわたって、心あたたまる子ども時代の夢を紡いできた『くまのプーさん』

1931年に3万体の「ミッキーマウス」を作ったシュタイフも、以降ディズニーのぬいぐるみを多数製作し、『くまのプーさん』も数多く手掛けてきました。

今回発売する、シュタイフの「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」は、座高20センチのぬいぐるみです。

首と両腕はジョイントで動かすことができ、アンゴラヤギの最高級モヘアを使用しています。

足には、ト音記号と100周年を記念したロゴ刺繍入り。

ボディには「 Winnie the Pooh 」が流れる、オルゴールも内蔵しています。

一緒にディスプレイできる、特別なデザインのボックスに入っており、100周年にふさわしい「くまのプーさん」のぬいぐるみです☆

くまの​プーさん​展 松屋銀座会場にて実物展示

期間：2026年3月17日（火）〜4月13日（月）※一部日時指定制

開催時間：11:00〜20:00

会場：松屋銀座 8階イベントスクエア

※開催時間などは日により異なる場合があります

※詳しくは公式サイトを確認ください

松屋銀座にて、『くまのプーさん』100年の歴史を五感で楽しめる、没入型の展示が展開されます。

原作の挿絵や資料を展示するほか、100エーカーの森を再現したエリアに、アニメーションの貴重なコンセプトアートの展示も用意。

物販コーナーでは、シュタイフ製「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」の実物をいち早く展示し、予約をスタートします！

『くまのプーさん』原作10周年を記念した特別なぬいぐるみ。

シュタイフの「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」ぬいぐるみは、2026年3月17日より予約スタートです！

ディズニー・アニメーション版や原画、背景画の展示が楽しめる！「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」 ディズニー・アニメーション版や原画、背景画の展示が楽しめる！「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」 続きを見る

© Disney and Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© Margarete Steiff GmbH 2026

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2026年だけの特別感ある限定品！シュタイフ「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」ぬいぐるみ appeared first on Dtimes.