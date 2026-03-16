2026年だけの特別感ある限定品！シュタイフ「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」ぬいぐるみ
シュタイフから、原作100周年を記念した世界限定の「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」が登場。
最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」による、2026年だけの特別な「くまのプーさん」です☆
シュタイフ「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」ぬいぐるみ
予約開始：2026年3月17日(金)
価格：88,000円(税込)
素材：モヘア
サイズ：20cm
販売場所：シュタイフ各店、シュタイフ日本公式サイト、シュタイフ日本公式サイト楽天市場店、くまのプーさん関連イベント、その他シュタイフ取扱各店
※世界2026年限定
※取り扱いはイベント・店舗により異なります
※手作りのため個体差により画像と異なる場合があります
※この製品は、おとな向けインテリア装飾品です（お子さま向け玩具ではありませんので食品検査はしていません。お子さまのいる家庭では保護者の管理の下、お取り扱いください）
1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作った最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」から「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」が登場。
「くまのプーさん」の原作デビュー100周年を記念した、世界限定品の予約が、2026年3月17日より開始します！
1926年にA.A.ミルンによって生み出され、100年にわたって、心あたたまる子ども時代の夢を紡いできた『くまのプーさん』
1931年に3万体の「ミッキーマウス」を作ったシュタイフも、以降ディズニーのぬいぐるみを多数製作し、『くまのプーさん』も数多く手掛けてきました。
今回発売する、シュタイフの「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」は、座高20センチのぬいぐるみです。
首と両腕はジョイントで動かすことができ、アンゴラヤギの最高級モヘアを使用しています。
足には、ト音記号と100周年を記念したロゴ刺繍入り。
ボディには「 Winnie the Pooh 」が流れる、オルゴールも内蔵しています。
一緒にディスプレイできる、特別なデザインのボックスに入っており、100周年にふさわしい「くまのプーさん」のぬいぐるみです☆
くまのプーさん展 松屋銀座会場にて実物展示
期間：2026年3月17日（火）〜4月13日（月）※一部日時指定制
開催時間：11:00〜20:00
会場：松屋銀座 8階イベントスクエア
※開催時間などは日により異なる場合があります
※詳しくは公式サイトを確認ください
松屋銀座にて、『くまのプーさん』100年の歴史を五感で楽しめる、没入型の展示が展開されます。
原作の挿絵や資料を展示するほか、100エーカーの森を再現したエリアに、アニメーションの貴重なコンセプトアートの展示も用意。
物販コーナーでは、シュタイフ製「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」の実物をいち早く展示し、予約をスタートします！
『くまのプーさん』原作10周年を記念した特別なぬいぐるみ。
シュタイフの「ディズニー くまのプーさん 100周年記念」ぬいぐるみは、2026年3月17日より予約スタートです！
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© Disney and Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
© Margarete Steiff GmbH 2026
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