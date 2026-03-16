20万人突破！ なでしこジャパンの７発完勝ゲームで訪れた歴史的瞬間。史上最多“13321”も記録【女子アジア杯】
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、３月15日に準々決勝が終了し、今大会の総観客動員数が20万人を突破するという新たなマイルストーンを達成した。アジアサッカー連盟（AFC）の公式サイトが伝えている。
スタジアム・オーストラリアで15日に行なわれた日本対フィリピン戦（日本が７−０で勝利）で、総観客動員数は22万3112人に到達した。この歴史的瞬間は、14日に大会史上400試合目（韓国がウズベキスタンに６−０で勝利）を祝った翌日に訪れた。
大会の勢いは日を追うごとに増しており、ノックアウトステージに入ってからも記憶に残る瞬間が続いている。日本対フィリピン戦には１万3321人のファンが詰めかけ、開催国以外のチーム同士の対戦としては、史上最多の観客動員数を記録した。
これらの達成について、AFCのダトゥ・セリ・ウィンザー・ジョン事務総長は次のように称賛した。
「AFC女子アジアカップの誇り高い歴史における400試合目の節目に到達し、同時に20万人以上の熱心なサポーターをオーストラリア中のスタジアムに迎えたことは、我々の大陸における女子サッカーの著しい成長を力強く証明するものです」
さらに「連盟の旗艦大会である今大会は、女子サッカーを再定義し、真にワールドクラスのスペクタクルとなりました。チーム、現地組織委員会、そしてもちろん、この大会をAFCの歴史における画期的なイベントにしてくれたファンに祝意を表します。まだ一週間近く残っており、今後さらに多くの象徴的な瞬間が訪れると確信しています」と続けた。
４強に駒を進めたオーストラリア、中国、韓国、日本は、来年の女子ワールドカップの出場権を確保した。また19日に行なわれるプレーオフでは、勝者の２チームが本大会行きのチケットを手にする予定だ。
準決勝とプレーオフのカードは以下のとおり（日時はすべて日本時間。KO＝キックオフ時間）。
▼準決勝
オーストラリア×中国（３／17 KOは19：00）
日本×韓国（３／18 KOは18：00）
▼プレーオフ
ウズベキスタン×フィリピン（３／19 KOは12：00）
台湾×北朝鮮（３／19 KOは18：00）
21回目を数える今大会は、パース、ゴールドコースト、シドニーの各都市で開催され、３月21日にスタジアム・オーストラリアでの決勝でクライマックスを迎える。観客動員数や試合数の記録更新は、アジアにおける女子サッカーの人気と競技レベルが新たな高みに達していることを示している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
スタジアム・オーストラリアで15日に行なわれた日本対フィリピン戦（日本が７−０で勝利）で、総観客動員数は22万3112人に到達した。この歴史的瞬間は、14日に大会史上400試合目（韓国がウズベキスタンに６−０で勝利）を祝った翌日に訪れた。
これらの達成について、AFCのダトゥ・セリ・ウィンザー・ジョン事務総長は次のように称賛した。
「AFC女子アジアカップの誇り高い歴史における400試合目の節目に到達し、同時に20万人以上の熱心なサポーターをオーストラリア中のスタジアムに迎えたことは、我々の大陸における女子サッカーの著しい成長を力強く証明するものです」
さらに「連盟の旗艦大会である今大会は、女子サッカーを再定義し、真にワールドクラスのスペクタクルとなりました。チーム、現地組織委員会、そしてもちろん、この大会をAFCの歴史における画期的なイベントにしてくれたファンに祝意を表します。まだ一週間近く残っており、今後さらに多くの象徴的な瞬間が訪れると確信しています」と続けた。
４強に駒を進めたオーストラリア、中国、韓国、日本は、来年の女子ワールドカップの出場権を確保した。また19日に行なわれるプレーオフでは、勝者の２チームが本大会行きのチケットを手にする予定だ。
準決勝とプレーオフのカードは以下のとおり（日時はすべて日本時間。KO＝キックオフ時間）。
▼準決勝
オーストラリア×中国（３／17 KOは19：00）
日本×韓国（３／18 KOは18：00）
▼プレーオフ
ウズベキスタン×フィリピン（３／19 KOは12：00）
台湾×北朝鮮（３／19 KOは18：00）
21回目を数える今大会は、パース、ゴールドコースト、シドニーの各都市で開催され、３月21日にスタジアム・オーストラリアでの決勝でクライマックスを迎える。観客動員数や試合数の記録更新は、アジアにおける女子サッカーの人気と競技レベルが新たな高みに達していることを示している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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