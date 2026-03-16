【嫁ぎ先の天然家族2】義母、悪気はナイけど…「1日3回まで」条件出すと？＜第3話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。義母は晴れた日が大好き。お天気の良い日は気持ちがいいので、誰かに伝えたくなるようですが……？
第3話 天気の話が好き
【作者コメント】
義母は天気の良い日が好き。「気持ちいいわね？」「晴れてるの大好きね？」さんざん言われて悟りました。1日に何十回も天気の話されると、ぐったりするんだなって……。長年生きてきたんですが初めての経験でした。
みなさんも誰かを自然にぐったりさせたいときは、天気の話をたくさんしてみてね！
編集・井伊テレ子
第3話 天気の話が好き
【作者コメント】
義母は天気の良い日が好き。「気持ちいいわね？」「晴れてるの大好きね？」さんざん言われて悟りました。1日に何十回も天気の話されると、ぐったりするんだなって……。長年生きてきたんですが初めての経験でした。
みなさんも誰かを自然にぐったりさせたいときは、天気の話をたくさんしてみてね！
編集・井伊テレ子