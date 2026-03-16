大きなぬいぐるみくらいの大きさだった生後2ヶ月のグレートピレニーズさん。お迎えから約10ヶ月が経過して…同一犬とは思えないほどの衝撃の成長っぷりが話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまうその微笑ましい光景は記事執筆時点で41万回を超えて表示されており、3.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ぬいぐるみサイズだった生後2ヶ月の赤ちゃん犬→10ヶ月後…同じ犬とは思えない『衝撃の成長』】

ぬいぐるみサイズだった生後2ヶ月の超大型犬

Xアカウント『@yamanookukara』に投稿されたのは、グレートピレニーズ「ぼんぼん」くんのお姿。ぼんぼんくんが家族の元へやってきたのは、生後2ヶ月の頃。

さすが超大型犬といったところか…子犬と呼ぶには大きかったものの、それでも大きめのぬいぐるみほど、もちろん簡単に抱き上げられるサイズ感だったといいます。

10ヶ月後…同一犬とは思えない『衝撃の成長』に反響

あれから約10ヶ月が経過、記念すべき『1歳のお誕生日』を迎えたぼんぼんくん。真っ白でふわふわ、あどけない表情は10ヶ月と変わらないものの…。

すでに身長は飼い主さんとほぼ同じ、もちろん脇の下に手を入れて持ち上げる…なんてことはできず、抱き上げるだけで精一杯なほどまで立派に成長されました。

言われなければ同一犬と判別するのは難しいほどの成長っぷりは、多くのユーザーを驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「これでもまだ一歳」「身長は倍、体重は3倍くらいになってそうｗ」「デケェｗ」「1年で！？」「元の何倍だよ！？ってくらい巨大化してるのに可愛さも爆発してる」「見た目は大人、中身は子ども！」「可愛すぎる」「ギャップがすごい！」などのコメントが寄せられています。

尊さに溢れた『山奥暮らし』が大人気

ぼんぼんくんは、山奥暮らしをする素敵なご家族の末っ子くん。

グレートピレニーズ「シュシュ」ちゃん、オールドイングリッシュシープドッグの「むぅむぅ」くん、そして「LONO」ちゃんというお姉ちゃん、お兄ちゃんの存在があります。

自然豊かな地域でのんびりお散歩をしたり、寄り添ってお昼寝をしたりして過ごす日常は、日々大型犬の魅力、大型犬と子どもの暮らしの素晴らしさを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yamanookukara」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。