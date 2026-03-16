歌手のケリー・クラークソンは「アメリカン・アイドル」優勝時に約束されていた車をまだもらっていないという。24年前に同オーディション番組のシーズン1で優勝したケリーは、100万ドル（約1.58億円）相当のレコード契約は獲得したものの、賞品だったはずの車はもらえなかったと明かした。



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10日に放送された『ケリー・クラークソン・ショー』で、リアリティ番組『The Traitors』の優勝者であるロブ・ラウシュがまだその賞金をもらっていないと明かした際、ケリーは「その気持ちが良くわかる」と発言、「私も『アメリカン・アイドル』で『あなたは100万ドルを手にしました』みたいに言われた」「でも、違うの。それは嘘。100万ドル相当の投資みたいなものだった」と語った。



そして、賞品についても「車もくれるって言ってたのよ。私の車はボロボロだったから、必要だった。それに保険の自己負担額を払う余裕がなかった。なのに、車はもらえなかったの！」と明かした。



そして、その次のシーズンに準優勝したクレイ・エイケンが、本人だけでなく、母親まで車をもらったと聞き、信じられない気持ちになったと続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）