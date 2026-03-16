2026年アカデミー賞 受賞結果（第98回） ─ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多6部門
2026年アカデミー賞 受賞結果（第98回） ─ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多6部門
2026年3月16日（日本時間）、米ロサンゼルスはドルビー・シアターで世界最高峰の映画の祭典、2026年（第98回）授賞式が開催された。
最多受賞は『ワン・バトル・アフター・アナザー』の6部門。作品賞、助演男優賞、監督賞、脚色賞、キャスティング賞、編集賞を獲得しており、今年のアカデミー賞を最も強く印象づけた一本ととなった。
続くのは『罪人たち』の4部門で、主演男優賞、脚本賞、撮影賞、作曲賞を受賞。とりわけ脚本・撮影・作曲といった作品の核となる部門で強さを見せており、作品賞こそ逃したものの、批評的評価の高さを裏づける結果になった。
全体としては、大本命が総なめにする年というより、複数作品が役割を分け合った年だったといえる。頂点には『ワン・バトル・アフター・アナザー』が立ちつつ、『罪人たち』が主要創作部門で存在感を発揮し、『フランケンシュタイン』は美術・衣裳・メイクアップ＆ヘアスタイリングの3部門でクラフト系を席巻。さらに『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』は長編アニメーション賞と歌曲賞を獲得し、アニメ／音楽領域でも強い印象を残した。日本の『国宝』はメイクアップ＆ヘアスタイリング賞を逃した。
受賞結果一覧は以下の通り。受賞は★印・太字で記載する。 2026年（第98回）アカデミー賞 受賞結果 © 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED. 作品賞：『ワン・バトル・アフター・アナザー』 主演女優賞：ジェシー・バックリー『ハムネット』 主演男優賞：マイケル・B・ジョーダン『罪人たち』 助演女優賞：エイミー・マディガン『WEAPONS/ウェポンズ』 助演男優賞：ショーン・ペン『ワン・バトル・アフター・アナザー』 監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』 脚本賞：『罪人たち』 脚色賞：『ワン・バトル・アフター・アナザー』 キャスティング賞：『ワン・バトル・アフター・アナザー』 撮影賞：『罪人たち』 美術賞：『フランケンシュタイン』 衣裳デザイン賞：『フランケンシュタイン』 メイクアップ＆ヘアスタイリング賞：『フランケンシュタイン』 作曲賞：『罪人たち』 歌曲賞：“Golden”『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』 編集賞：『ワン・バトル・アフター・アナザー』 音響賞：『F1／エフワン』 視覚効果賞：『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』 長編アニメーション賞：『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』 国際長編映画賞：『センチメンタル・バリュー』 長編ドキュメンタリー賞：『Mr Nobody Against Putin』 短編ドキュメンタリー賞：『All the Empty Rooms』 短編実写映画賞：『The Singers』『Two People Exchanging Saliva』 短編アニメーション賞：『The Girl Who Cried Pearls』 2026年（第98回）アカデミー賞 ノミネート作品一覧
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作品賞 『ブゴニア』 『F1／エフワン』 『フランケンシュタイン』 『ハムネット』 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』 ★『ワン・バトル・アフター・アナザー』 『シークレット・エージェント』 『センチメンタル・バリュー』 『罪人たち』 『トレイン・ドリームズ』
主演女優賞 ★ジェシー・バックリー『ハムネット』 ローズ・バーン『If I Had Legs I'd Kick You』 ケイト・ハドソン『Song Sung Blue』 レナーテ・レインスヴェ『センチメンタル・バリュー』 エマ・ストーン『ブゴニア』
主演男優賞 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』 レオナルド・ディカプリオ『ワン・バトル・アフター・アナザー』 イーサン・ホーク『Blue Moon』 ★マイケル・B・ジョーダン『罪人たち』 ワグネル・モウラ『シークレット・エージェント』
助演女優賞 エル・ファニング『センチメンタル・バリュー』 インガ・イブスドッテル・リッレオース『センチメンタル・バリュー』 ★エイミー・マディガン『WEAPONS/ウェポンズ』 ウンミ・モサク『罪人たち』 テヤナ・テイラー『ワン・バトル・アフター・アナザー』
助演男優賞 ベニチオ・デル・トロ『ワン・バトル・アフター・アナザー』 ジェイコブ・エロルディ『フランケンシュタイン』 デルロイ・リンドー『罪人たち』 ★ショーン・ペン『ワン・バトル・アフター・アナザー』 ステラン・ステルスガルド『センチメンタル・バリュー』
監督賞 クロエ・ジャオ『ハムネット』 ジョシュ・サフディ『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』 ★ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』 ヨアキム・トリアー『センチメンタル・バリュー』 ライアン・クーグラー『罪人たち』
脚本賞 『Blue Moon』 『シンプル・アクシデント／偶然』 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』 『センチメンタル・バリュー』 ★『罪人たち』
脚色賞 『ブゴニア』 『フランケンシュタイン』 『ハムネット』 ★『ワン・バトル・アフター・アナザー』 『トレイン・ドリームズ』
キャスティング賞 『ハムネット』 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』 ★『ワン・バトル・アフター・アナザー』 『シークレット・エージェント』 『罪人たち』
撮影賞 『フランケンシュタイン』 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』 『ワン・バトル・アフター・アナザー』 ★『罪人たち』 『トレイン・ドリームズ』
美術賞 ★『フランケンシュタイン』 『ハムネット』 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』 『ワン・バトル・アフター・アナザー』 『罪人たち』
衣裳デザイン賞 『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』 ★『フランケンシュタイン』 『ハムネット』 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』 『罪人たち』
メイクアップ＆ヘアスタイリング賞 ★『フランケンシュタイン』 『国宝』 『罪人たち』 『スマッシング・マシーン』 『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』
作曲賞 『ブゴニア』 『フランケンシュタイン』 『ハムネット』 『ワン・バトル・アフター・アナザー』 ★『罪人たち』
歌曲賞 “Dear Me”『Diane Warren: Relentless』 ★“Golden”『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』 “I Lied to You”『罪人たち』 “Sweet Dreams of Joy”『Viva Verdi』 “Train Dreams”『トレイン・ドリームズ』
編集賞 『F1／エフワン』 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』 ★『ワン・バトル・アフター・アナザー』 『センチメンタル・バリュー』 『罪人たち』
音響賞 ★『F1／エフワン』 『フランケンシュタイン』 『ワン・バトル・アフター・アナザー』 『罪人たち』 『Sirāt』
視覚効果賞 ★『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』 『F1／エフワン』 『ジュラシック・ワールド/復活の大地』 『ロスト・バス』 『罪人たち』
長編アニメーション賞 『Arco』 『星つなぎのエリオ』 ★『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』 『アメリと雨の物語』 『ズートピア2』
国際長編映画賞 『シークレット・エージェント』 『シンプル・アクシデント／偶然』 ★『センチメンタル・バリュー』 『Sirāt』 『ヒンド・ラジャブの声』
長編ドキュメンタリー賞 『The Alabama Solution』 『あかるい光の中で』 『Cutting Through Rocks』 ★『Mr Nobody Against Putin』 『パーフェクト・ネイバー: 正当防衛法はどこへ向かうのか』
短編ドキュメンタリー賞 ★『All the Empty Rooms』 『Armed Only With a Camera』 『Children No More: Were and are Gone 』 『The Devil Is Busy』 『Perfectly A Strangeness』
短編実写映画賞 『Butcher’s Stain』 『A Friend of Dorothy』 『Jane Austen's Period Drama 』 ★『The Singers』 ★『Two People Exchanging Saliva』
短編アニメーション賞 『Butterfly』 『Forevergreen』 ★『The Girl Who Cried Pearls』 『Retirement Plan』 『The Three Sisters』