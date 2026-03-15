目黒蓮の出演作で「好きな映画」ランキング！ 『おそ松さん』を大差で抑えた2作品は？
All About ニュース編集部は2026年2月26日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「目黒蓮さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、目黒さんがこれまで出演した映画を対象としたランキングです。
目黒さんは、映画『ほどなく、お別れです』が公開中で、4月からは主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開予定。大ヒット映画に多く出演して、人気を集めています。
それでは、「目黒蓮の出演作で好きな映画」ランキングの結果を紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
3位は、松野チョロ松役を演じた『おそ松さん』です。『おそ松さん』は、赤塚不二夫さんの名作漫画『おそ松くん』が原作で、松野家の6つ子が大人になった姿を描いた作品。テレビアニメ、劇場アニメ、舞台、ゲームなどが全て大ヒットし、実写版の映画『おそ松さん』も制作されました。
主演をSnow Manのメンバーが務め、目黒さんはチョロ松を担当。松野家の三男でツッコミ役ながら、女性が相手だとポンコツになるチョロ松を魅力たっぷりに演じました。
回答者からは、「ちょっとコミカルな雰囲気がいい意味で目黒くんぽくなくてすき」（40代女性／長崎県）、「実写の映画でなにも違和感なく観れたので好き」（20代女性／愛知県）、「原作とは別物でしたが、サクサク話が進んでいっておもしろかった」（30代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
2位は、目黒さんが主演を務めた『劇場版 トリリオンゲーム』です。人気の同名漫画が原作で、2023年にドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）、2025年に映画『劇場版 トリリオンゲーム』が公開されました。
ドラマ版は、目黒さんが連ドラ単独初主演を務め話題を集めた作品です。目黒さんは、ドラマ・映画ともに主人公のハルこと天王寺陽を担当。ハッタリと高いコミュニケーション能力が武器の「世界一ワガママな男」を、コミカルな演技も交えながら完璧に演じました。
回答者からは、「ドラマに続きとてもおもしろかった。役がピッタリ合っていた」（40代女性／福岡県）、「今までの役とは違った雰囲気だったし、単純にストーリーがおもしろかった」（30代女性／栃木県）、「ちょっとやんちゃな役も良いと思ったから」（50代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位は、目黒さんが映画単独初主演を務めた『わたしの幸せな結婚』です。顎木あくみさんのファンタジー小説が原作の映画で、目黒さんは主人公・久堂清霞を担当。ヒロインを今田美桜さんが務め、映画は大ヒットを記録しました。
明治・大正期を思わせる架空の時代が舞台の作品で、清霞は異能と呼ばれる特殊能力を持つ名家の若き当主。災いをもたらす異形の討伐をする対異特殊部隊の隊長となり、迫力あるアクションシーンも見せています。目黒さんのビジュアルが清霞にハマり、多くの観客を魅了しました。
回答者からは、「今田美桜さんとの演技の相性と、無愛想な役が意外性があり良かった」（20代女性／千葉県）、「きゅんきゅんするシーンが多いことと、目黒蓮さんがカッコいい」（30代女性／神奈川県）、「和装の似合う佇まいや殺陣の鋭さは非常に見応えがありました」（40代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
目黒さんは、映画『ほどなく、お別れです』が公開中で、4月からは主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開予定。大ヒット映画に多く出演して、人気を集めています。
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3位：『おそ松さん』（松野チョロ松）／62票
3位は、松野チョロ松役を演じた『おそ松さん』です。『おそ松さん』は、赤塚不二夫さんの名作漫画『おそ松くん』が原作で、松野家の6つ子が大人になった姿を描いた作品。テレビアニメ、劇場アニメ、舞台、ゲームなどが全て大ヒットし、実写版の映画『おそ松さん』も制作されました。
主演をSnow Manのメンバーが務め、目黒さんはチョロ松を担当。松野家の三男でツッコミ役ながら、女性が相手だとポンコツになるチョロ松を魅力たっぷりに演じました。
回答者からは、「ちょっとコミカルな雰囲気がいい意味で目黒くんぽくなくてすき」（40代女性／長崎県）、「実写の映画でなにも違和感なく観れたので好き」（20代女性／愛知県）、「原作とは別物でしたが、サクサク話が進んでいっておもしろかった」（30代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
2位：『劇場版 トリリオンゲーム』（天王寺陽・ハル）／64票
2位は、目黒さんが主演を務めた『劇場版 トリリオンゲーム』です。人気の同名漫画が原作で、2023年にドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）、2025年に映画『劇場版 トリリオンゲーム』が公開されました。
ドラマ版は、目黒さんが連ドラ単独初主演を務め話題を集めた作品です。目黒さんは、ドラマ・映画ともに主人公のハルこと天王寺陽を担当。ハッタリと高いコミュニケーション能力が武器の「世界一ワガママな男」を、コミカルな演技も交えながら完璧に演じました。
回答者からは、「ドラマに続きとてもおもしろかった。役がピッタリ合っていた」（40代女性／福岡県）、「今までの役とは違った雰囲気だったし、単純にストーリーがおもしろかった」（30代女性／栃木県）、「ちょっとやんちゃな役も良いと思ったから」（50代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：『わたしの幸せな結婚』（久堂清霞）／92票
1位は、目黒さんが映画単独初主演を務めた『わたしの幸せな結婚』です。顎木あくみさんのファンタジー小説が原作の映画で、目黒さんは主人公・久堂清霞を担当。ヒロインを今田美桜さんが務め、映画は大ヒットを記録しました。
明治・大正期を思わせる架空の時代が舞台の作品で、清霞は異能と呼ばれる特殊能力を持つ名家の若き当主。災いをもたらす異形の討伐をする対異特殊部隊の隊長となり、迫力あるアクションシーンも見せています。目黒さんのビジュアルが清霞にハマり、多くの観客を魅了しました。
回答者からは、「今田美桜さんとの演技の相性と、無愛想な役が意外性があり良かった」（20代女性／千葉県）、「きゅんきゅんするシーンが多いことと、目黒蓮さんがカッコいい」（30代女性／神奈川県）、「和装の似合う佇まいや殺陣の鋭さは非常に見応えがありました」（40代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)