日本撃破に沸くベネズエラ、米記者が伝えた4強入りの熱狂「マイアミはお祭り騒ぎ」「凄まじい大会だ」【WBC】

歓喜に沸くベネズエラの選手たち。次戦はイタリア代表に挑む(C)Getty Images

マイアミが熱狂に包まれている。

現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、米ローンデポ・パークでベネズエラ代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に臨み、5-8と逆転負け。2023年大会に続く連覇の夢は潰えた。ベネズエラが4強入りするのは、09年大会以来だ。

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ロナルド・アクーニャJr.、大谷翔平の初回先頭打者弾で始まったこの試合、日本は1-2の3回裏に佐藤輝明の適時二塁打、森下翔太の3ランで5-2とリードするも、5回表にマイケル・ガルシアの2ラン、6回表にウィルマー・アブレイユの3ランを浴び、5-7の劣勢に。8回表にも1点を追加され、そのまま力尽きた。

この激闘にはネット上でも反響が止まらない。中でも米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者は、「期待通りの素晴らしい展開だ」と試合中にレポート。「ショウヘイ・オオタニのフライアウトで終了」と結果を伝え、「凄まじい大会だ」と4強の顔ぶれを並べている。