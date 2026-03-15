お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷(36)が、14日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。詐欺に遭い、多額の借金を負っていることを激白した。

この日は「バカヤロウ徒競走」を放送。しかし、終始表情が暗い栗谷に対し、「おぎやはぎ」矢作兼が「ひどいでしょ？このテンション」と指摘。すると栗谷は「放送するかは佐久間さんに任せるんすけど…詐欺に遭って」と告白した。

スタジオが騒然とする中、栗谷は「1300万円騙されて、今、借金が1000万円あります」と被害を明かした。詐欺にあった日を回想し、「辛い1日で、父親が危篤状態になって、すぐ病院に行って朝までずっと看病してたんですけど、その朝に父親が亡くなっちゃって。見送ってそのまま仕事に行って、出演者の中で僕だけちょっとスベって、帰ったら詐欺にあった」とした。

さらに、栗谷は「ウーバーイーツとかも始めて」とバイトを始めたことも明かし、「（借金を）返さないといけないんで」と悲壮な覚悟を語ってうつむいた。その後、再び激走した栗谷は、涙をこぼしながらゴールしていた。

栗谷は昨年12月放送のテレビ朝日「アメトーーーーーーーーーーーーク 年末6時間SP」内で、人生で初めてできた恋人と11月22日に結婚したことを明かしていた。