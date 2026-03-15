応援している『ラブ上等』女性メンバーランキング！ 2位「てかりん（ひかる）」を抑えた1位は？
Netflixで配信中の日本初・ヤンキーの男女たちが繰り広げる純愛リアリティーショー『ラヴ上等』。自身もヤンキーだったというMEGUMIさんがプロデュースしています。
All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「応援している『ラブ上等』女性メンバー」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、てかりん（ひかる）。いじめられた先輩に仕返しをして高校を退学になったという過去を持ち、地下格闘技選手として活躍する武闘派でありながら、恋には一途で奥手だったり、子ども好きだったりというギャップのある姿が魅力です。
回答者からは、「1番純粋で、1番一途で、1番乙女だったと思うため」（30代女性／愛知県）、「正直な人で見てて気持ちいいし、子供大好きなところも好き！」（30代女性／千葉県）、「素直で一途に思い続ける人だから」（30代女性／神奈川県）、「しっかり者だけど少し奥手な感じがしたので応援している」（40代女性／神奈川県）などの声がありました。
1位は、きぃーちゃん（綺麗）。モデルでメイク講師も務め、美しいビジュアルがSNS上でも話題に。常に冷静で本心がつかめないミステリアスな雰囲気を漂わせています。誰に対してもこびずに凛とした態度のきぃーちゃんは、男女問わずメンバー間でも一目置かれる存在です。
回答者からは、「かわいいし、男気あってかっこよかった」（10代男性／石川県）、「他のメンバーがぶつかった時も、互いの立場からいの意見を言っていて、頭がいいなと思った」（20代女性／福岡県）、「かわいい！ めちゃくちゃかわいい！ メイクも素敵！」（30代女性／大阪府）、「女性メンバー間でも男性の前でも一歩引いて周囲を見ているような大人な雰囲気が落ち着いていてかっこよかった」（30代女性／沖縄県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「応援している『ラブ上等』女性メンバー」ランキングを紹介します！
2位：てかりん（ひかる）／78票
2位は、てかりん（ひかる）。いじめられた先輩に仕返しをして高校を退学になったという過去を持ち、地下格闘技選手として活躍する武闘派でありながら、恋には一途で奥手だったり、子ども好きだったりというギャップのある姿が魅力です。
回答者からは、「1番純粋で、1番一途で、1番乙女だったと思うため」（30代女性／愛知県）、「正直な人で見てて気持ちいいし、子供大好きなところも好き！」（30代女性／千葉県）、「素直で一途に思い続ける人だから」（30代女性／神奈川県）、「しっかり者だけど少し奥手な感じがしたので応援している」（40代女性／神奈川県）などの声がありました。
1位：きぃーちゃん（綺麗）／83票
1位は、きぃーちゃん（綺麗）。モデルでメイク講師も務め、美しいビジュアルがSNS上でも話題に。常に冷静で本心がつかめないミステリアスな雰囲気を漂わせています。誰に対してもこびずに凛とした態度のきぃーちゃんは、男女問わずメンバー間でも一目置かれる存在です。
回答者からは、「かわいいし、男気あってかっこよかった」（10代男性／石川県）、「他のメンバーがぶつかった時も、互いの立場からいの意見を言っていて、頭がいいなと思った」（20代女性／福岡県）、「かわいい！ めちゃくちゃかわいい！ メイクも素敵！」（30代女性／大阪府）、「女性メンバー間でも男性の前でも一歩引いて周囲を見ているような大人な雰囲気が落ち着いていてかっこよかった」（30代女性／沖縄県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)