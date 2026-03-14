藤枝の槙野監督が語る充足感。敵地で大宮に競り勝つ。「最後は守り抜く、跳ね返すメンタルは植え付けてきました」

藤枝の槙野監督が語る充足感。敵地で大宮に競り勝つ。「最後は守り抜く、跳ね返すメンタルは植え付けてきました」