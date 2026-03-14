12月中旬、厳しい寒さに包まれた東京・上野。その街角を、爽やかな黄色のカーディガンを羽織った美女が軽やかな足取りで歩いてきた。女優の筧美和子だ。ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』のロケ撮影の最中である。目撃した通行人はこう語る。

「筧さんはキャリーケースを持って上白石萌歌さんに笑顔で駆け寄るシーンでしたよ。黄色のカーディガンに上下白色のコーデが柔らかい雰囲気を出していました。休憩中は、さすがに冷え込んだのかふたりともロングダウンを羽織りながら談笑。その中で、上白石さんがなぜか指で数字の『5』のような形を作り、楽しそうに笑っていた姿が印象的でした」

筧といえば、2025年3月に一般男性との結婚を発表。本誌は2024年9月にイケメンサーフ系社長とのデート姿を報じている。

「旦那さんは柴田マイケル空也氏ですね。カリフォルニア育ちの起業家で、ビタミンやサプリ、美容品・化粧品の開発と販売を手掛けています。サーフィンやブラジリアン柔術をたしなむスポーツマンです」（芸能記者）

自身のInstagramでは、夫との海外旅行の様子を掲載するなど幸せオーラ満載の筧。2026年3月には妊娠を発表している。

「タイミングからすると、出産前の長期の撮影となるような“大仕事”は『パンダより恋が苦手な私たち』が最後でしょうね。筧さんといえば、モデル業とグラビアで大活躍した“モグラ女子”を経て、ドラマや映画への出演を重ねるなど女優としてのキャリアを着実に広げています。2025年9月公開の映画『オオムタアツシの青春』では、洋菓子職人を目指す主人公役で映画初主演を果たし、その後も幅広い役柄に挑戦しています。

さらに、2025年10月クールの金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）では主演の波瑠さんの元同僚役を熱演しました。

今回のドラマでも主人公である上白石萌歌さんの姉として重要な役割を担いました。出産からしばらくはドラマ出演はお休みとなるでしょうが、復帰後もオファーはあるでしょう。“ママ”としてさらに演技に磨きがかかるのを期待したいところです」（芸能ジャーナリスト）

その透明感あふれる姿をしばらく見られなくなると思うと、ファンにとっては少々寂しいところだろう。