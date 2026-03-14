92歳・黒柳徹子、人気チェーン店で“爆食い” 2人で22品注文し大満足「長生きしてほんとよかったの」
タレントの黒柳徹子（92）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ファミリーレストラン『デニーズ』で“爆食”する様子を披露し、「凄い食べっぷり」「食欲がすごくてビックリ」と反響が寄せられている。
【動画】スイーツは5品！人気チェーン店で“爆食い”し大満足の黒柳徹子
黒柳は衣装をプロデュースしている田川啓二氏と共にデニーズを訪れ、気になるメニューを注文。7日に公開された前編では、パスタ、グラタン、ハンバーグ、オムライスなど計16品を頼み、テーブルいっぱいに並べられた料理を田川氏と2人でもりもりと平らげていった。
この日公開された動画では、食後のデザートを注文することに。ところが、「牡蠣フライ食べたかったなぁ」とまだ満足してなかった様子の黒柳。追加で注文すると、田川氏も思わず苦笑いだった。
デザートは、いちごパフェやフレンチトースト、パンケーキなど5品を注文し、「贅沢よねぇ。戦争中なんて考えられなかったわ。長生きしてほんとよかったの」と笑顔を見せながらうれしそうに味わっていた。
黒柳の食べっぷりに、コメント欄には「いっぱい食べましたね！」「“食べる！”の速度www」「チョコプリンすぐ頼むのかわいい笑」「いつまでもお元気でいてくださいね」などの声が寄せられている。
【動画】スイーツは5品！人気チェーン店で“爆食い”し大満足の黒柳徹子
黒柳は衣装をプロデュースしている田川啓二氏と共にデニーズを訪れ、気になるメニューを注文。7日に公開された前編では、パスタ、グラタン、ハンバーグ、オムライスなど計16品を頼み、テーブルいっぱいに並べられた料理を田川氏と2人でもりもりと平らげていった。
デザートは、いちごパフェやフレンチトースト、パンケーキなど5品を注文し、「贅沢よねぇ。戦争中なんて考えられなかったわ。長生きしてほんとよかったの」と笑顔を見せながらうれしそうに味わっていた。
黒柳の食べっぷりに、コメント欄には「いっぱい食べましたね！」「“食べる！”の速度www」「チョコプリンすぐ頼むのかわいい笑」「いつまでもお元気でいてくださいね」などの声が寄せられている。