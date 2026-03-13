「まじで平成ガチババア」横澤夏子、美人マネージャーとの顔出し“平成プリ”公開！ 「まじ青春」「刺さる」
お笑いタレントの横澤夏子さんは3月13日、自身のInstagramを更新。美人なマネージャーとのプリクラを公開しました。
【画像】横澤夏子と美人マネージャーの平成プリクラ
動画には、プリクラを撮影する2人の様子が早送りで収められており、終始笑顔の絶えない様子から仲の良さが伝わってきます。
コメント欄には「動画の仲良し感がめちゃくちゃ癒されます」「平成レトロ最高」「まじで平成ガチババア(元年生まれ)の通った道！！！」「スタンプが懐かし過ぎる笑」「なっちゃんの表情の作り方がもうガッツリ世代すぎて刺さるwww」など、同世代のファンから懐かしむ声が多く寄せられています。
コメントでは「ちびっ子忍者かわいい」「本当に幸せで温かなひと時」「そんな普通になっちゃん、いるの？」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【画像】横澤夏子と美人マネージャーの平成プリクラ
「平成レトロ最高」横澤さんは「マネージャーの里村さんと平成プリ撮ったのよー！ ペンとかスタンプとかまじ青春〜！プリ帳に貼ろーっと！」とつづり、8枚のプリクラ画像と1本の動画を投稿。プリクラは、横澤さんとマネージャーのツーショットが並び、さまざまなポーズや落書きでデコレーションされています。どれも“平成感”あふれる仕上がりです。
コメント欄には「動画の仲良し感がめちゃくちゃ癒されます」「平成レトロ最高」「まじで平成ガチババア(元年生まれ)の通った道！！！」「スタンプが懐かし過ぎる笑」「なっちゃんの表情の作り方がもうガッツリ世代すぎて刺さるwww」など、同世代のファンから懐かしむ声が多く寄せられています。
「本当に幸せで温かなひと時」横澤さんは、自身のInstagramでプライベートショットをたびたび投稿しています。3日には「日光江戸村楽しすぎたのよー！」とつづり、3枚の写真を公開。ピンク、青、黄色の忍者服を着た子どもたちと一緒に、栃木県にある日光江戸村を楽しんだようです。
コメントでは「ちびっ子忍者かわいい」「本当に幸せで温かなひと時」「そんな普通になっちゃん、いるの？」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)