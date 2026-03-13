遅刻したときに最も怒られにくい謝り方とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話】

まず謝罪してから理由を添える

【ACTION 謝る】遅刻したときに最も怒られない最強の謝り方「すみません、遅れました」

社会人にとって絶対に避けたいのが遅刻です。友人同士であれば、たとえ遅刻しても「ごめん、ごめん」で済むかもしれませんが、得意先との商談や恋人との初デートといった大切な約束に遅刻したとなると、そのダメージは計り知れないものがあります。

では、もし遅刻してしまったときは、どのように謝るのが正解なのでしょうか？ ポイントは「真っ先に自分の非を認めて謝ること」、そして「ダラダラと言い訳をしないこと」の2点です。

特に遅れて到着した早々に「いやー、電車が止まってしまいまして」と言い訳から入るのは最悪で、相手からすると「まず遅れたことを詫びろよ」という気持ちになるだけです。たとえ電車が止まったのが事実だとしても、遅刻したことには変わりはありません。まずはそのことについて「申し訳ありません」と詫びるのが筋で、理由を説明するのはそのあと。これが謝罪の基本です。

ちなみに、ミスをして怒られたときに相手から「なんでこんなことをしたんだ！」と問い詰められることがありますが、これを真に受けて「理由としては、まずひとつが～」などと答えてはいけません。相手が納得するようなよほどの理由があるなら別ですが、大抵は「言い訳するな！」と余計に怒らせてしまうだけ。この場合は、ひたすら「すみません」と謝罪するのが鉄則です。

どんなに言い訳を並べても、相手には「自分の非を認めようとしていない」という印象を与えるだけで、決してプラスにはならないのです。

「言い訳」ではなく「謝罪」から入るのが鉄則

×悪い例 謝らずに長々と言い訳をする

「いやー、電車が止まってしまってタクシーを拾おうと思ったんですけど全然つかまらなくて」

→たとえ電車が止まったのが事実だとしても、長々と言い訳をするのは逆効果。相手からすると「いや、まず遅れたことを詫びろよ」という気持ちになるだけ。

○よい例 まず謝ってから理由を述べる

「遅れてしまい申し訳ありません。実は電車が止まってしまいまして」

→どんな理由があるにせよ、まずは「遅れた」という事実に対して謝罪する。その上で遅れた理由について説明するというのが、謝罪するときの基本といえる。



→「なんでこんなことをしたんだ」と言われても、真に受けて「理由としては、まずひとつが～」などと答えてはいけない。こういう場合は、ひたすら「すみません」と謝罪するのが鉄則。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話』著：五百田達成