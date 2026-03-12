グラビアアイドル・林美希（はやし・ほまれ＝18）が、3月9日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】リアル卒業式 こっちの制服もいいんじゃない

同グラビアが芸能界での初仕事。自身のインスタグラムに画像を掲載し「私にとってのデビューの日になるので是非コンビニ等にお寄りの際はご購入下さい!」と初々しくアピールした。



3月1日に卒業証書を手にした画像で、高校卒業を報告。3月12日が誕生日で、ようやく18歳となったばかりだ。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。撮影時は17歳の現役女子高生だったこともあり制服ショットに大喜びだったという。「現役ラスト制服なので。自分の学校の制服は正直かわいくなかったんですけど（笑）、今回の制服はベストとリボンの色の組み合わせがすごくかわいくて、テンションが上がりました」と語っていた。



清楚（せいそ）な雰囲気の見た目とは裏腹に、ボリューミーな姿も披露。撮影については「あの形は初めてで、すごく緊張しました」と衣装にドキドキだったことも明かした。



同号は姫野ひなのが表紙＆巻頭を担当した。幸田あかり、田中美久、江籠（えご）裕奈、石田悠佳、博多彩葉（いろは）も登場している。



（よろず～ニュース編集部）