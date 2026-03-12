オーイシマサヨシ、さいたまスーパーアリーナで開催された＜オーイシSSA＞Day2のBlu-ray＆DVDダイジェスト映像公開
オーイシマサヨシが、ライブダイジェスト映像を公開した。
今回公開されたのは、2025年9月に2日間にわたって開催されたさいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ＜オーイシSSA＞のDay2。ゲストにグリッドマンやREAL AKIBA BOYZ、Tom-H@ck、Sound Scheduleを迎えて演奏されたライブ映像になっているという。
そして、＜オーイシSSA＞のライブ映像がノーカット完全収録されたBlu-ray＆DVDが3月25日にDay1、Day2それぞれ発売される。特典には舞台裏が映像収録されたBehind The ScenesやスマホやTVなどで、ディスク収録映像を簡単にストリーミング再生で視聴できる「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコードなどが封入される。
オーイシは初の神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブ＜オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜＞を2027年2月27日、2月28日に2デイズ開催が決定している。現在、ファンクラブチケット2次先行の申込受付中、申込受付期間は2026年4月6日23時59分迄となっている。
◾️映像商品『オーイシSSA』概要
2026年3月25日（水）リリース
Day1購入：https://lnk.to/oishi_SSA_Day1
Day2購入：https://lnk.to/oishi_SSA_Day2
○『オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1』
【Blu-ray】PCXP.51262 / 8,800円（税込）
【DVD】 PCBP.55619/ 8,800円（tax in）
○『オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2』
【Blu-ray】PCXP.51263 / 8,800円（税込）
【DVD】 PCBP.55620 / 8,800円（tax in）
○『オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜』
【CLUB014・イベント限定盤】BRXP.00067 / 22,000円（税込）
※2Blu-ray＋4CD（LIVE CD付き）
※Day1，Day2収録
＜オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1＞
【収録曲】
エンターテイナー
インパーフェクト
オトモダチフィルム
ギフト
死んだ！
Hands
ウルトラSing!!
英雄の歌
かごめかごめ
枕男子 〜ファイヤー！ by 大石昌良〜
あとの祭り
ギャンブリングホール
エレクトリックパレード
主人公になろう！ feat.鈴木愛理
サインはB feat.鈴木愛理
ドラゴンエネルギー
ロールプレイング
君じゃなきゃダメみたい
なまらめんこいギャル
ようこそジャパリパークへ
uni-verse
ゲスト：
ウルトラマンロッソ
ウルトラマンブル
ウルトラマンルーブ
ウルトラウーマングリージョ
ゼットン
ウーリャ
加藤純一
鈴木愛理
大石昌良
オープニングナレーション：中村悠一
▼特典
・特典映像
オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1 [Behind The Scenes]
・フルカラーブックレット
・特殊スリーブ仕様
・複製直筆コメント入りポストカード
・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入
※「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。
＜オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2＞
【収録曲】
世界が君を必要とする時が来たんだ
MANKAI☆開花宣言
キンカンのうた2020
沼
ギフト
好きになっちゃダメな人
枕男子 〜ピーターパン・シンドローム by Sound Schedule〜
楽園都市
碧い砲撃
かごめかごめ
黄金航路
ロールプレイング
エレクトリックパレード
なまらめんこいギャル
守りたい、その笑顔
インパーフェクト
UNION
uni-verse
Clattanoia
君じゃなきゃダメみたい
ようこそジャパリパークへ
ゲスト：
グリッドマン
ダイナゼノン
グリッドナイト
ガギュラ
マッドオリジン
アレクシス・ケリヴ
REAL AKIBA BOYZ
Tom-H@ck
グランナーR
グランナーK
Sound Schedule
オープニングナレーション：杉田智和
▼特典
・特典映像
オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2 [Behind The Scenes]
・フルカラーブックレット
・特殊スリーブ仕様
・複製直筆コメント入りポストカード
・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入
※「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。
■＜オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜＞
Day1：2027年2月27日（土） 開場17:00／開演18:00
Day2：2027年2月28日（日） 開場16:00／開演17:00
会場：横浜アリーナ
出演：オーイシマサヨシ
▼チケット
通常チケット：各日 10,900円（税込）
車椅子 指定席チケット：各日 10,900円（税込）
＜CLUB014チケット2次先行販売スケジュール＞
申込受付期間：2026年2月27日（金）19:00 〜 2026年4月6日（月）23:59
抽選結果発表：2026年4月10日（金）19:00以降
支払手続期間：2026年4月10日（金）19:00 〜 2026年4月13日（月）23:59
詳細：https://club014.jp/news/?id=487
