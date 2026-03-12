オーイシマサヨシが、ライブダイジェスト映像を公開した。

今回公開されたのは、2025年9月に2日間にわたって開催されたさいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ＜オーイシSSA＞のDay2。ゲストにグリッドマンやREAL AKIBA BOYZ、Tom-H@ck、Sound Scheduleを迎えて演奏されたライブ映像になっているという。

そして、＜オーイシSSA＞のライブ映像がノーカット完全収録されたBlu-ray＆DVDが3月25日にDay1、Day2それぞれ発売される。特典には舞台裏が映像収録されたBehind The ScenesやスマホやTVなどで、ディスク収録映像を簡単にストリーミング再生で視聴できる「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコードなどが封入される。

オーイシは初の神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブ＜オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜＞を2027年2月27日、2月28日に2デイズ開催が決定している。現在、ファンクラブチケット2次先行の申込受付中、申込受付期間は2026年4月6日23時59分迄となっている。

◾️映像商品『オーイシSSA』概要

2026年3月25日（水）リリース

Day1購入：https://lnk.to/oishi_SSA_Day1

Day2購入：https://lnk.to/oishi_SSA_Day2 ○『オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1』

【Blu-ray】PCXP.51262 / 8,800円（税込）

【DVD】 PCBP.55619/ 8,800円（tax in） ○『オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2』

【Blu-ray】PCXP.51263 / 8,800円（税込）

【DVD】 PCBP.55620 / 8,800円（tax in） ○『オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜』

【CLUB014・イベント限定盤】BRXP.00067 / 22,000円（税込）

※2Blu-ray＋4CD（LIVE CD付き）

※Day1，Day2収録 ＜オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1＞

【収録曲】

エンターテイナー

インパーフェクト

オトモダチフィルム

ギフト

死んだ！

Hands

ウルトラSing!!

英雄の歌

かごめかごめ

枕男子 〜ファイヤー！ by 大石昌良〜

あとの祭り

ギャンブリングホール

エレクトリックパレード

主人公になろう！ feat.鈴木愛理

サインはB feat.鈴木愛理

ドラゴンエネルギー

ロールプレイング

君じゃなきゃダメみたい

なまらめんこいギャル

ようこそジャパリパークへ

uni-verse ゲスト：

ウルトラマンロッソ

ウルトラマンブル

ウルトラマンルーブ

ウルトラウーマングリージョ

ゼットン

ウーリャ

加藤純一

鈴木愛理

大石昌良 オープニングナレーション：中村悠一 ▼特典

・特典映像

オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1 [Behind The Scenes]

・フルカラーブックレット

・特殊スリーブ仕様

・複製直筆コメント入りポストカード

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入

※「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。 ＜オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2＞

【収録曲】

世界が君を必要とする時が来たんだ

MANKAI☆開花宣言

キンカンのうた2020

沼

ギフト

好きになっちゃダメな人

枕男子 〜ピーターパン・シンドローム by Sound Schedule〜

楽園都市

碧い砲撃

かごめかごめ

黄金航路

ロールプレイング

エレクトリックパレード

なまらめんこいギャル

守りたい、その笑顔

インパーフェクト

UNION

uni-verse

Clattanoia

君じゃなきゃダメみたい

ようこそジャパリパークへ ゲスト：

グリッドマン

ダイナゼノン

グリッドナイト

ガギュラ

マッドオリジン

アレクシス・ケリヴ

REAL AKIBA BOYZ

Tom-H@ck

グランナーR

グランナーK

Sound Schedule オープニングナレーション：杉田智和 ▼特典

・特典映像

オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2 [Behind The Scenes]

・フルカラーブックレット

・特殊スリーブ仕様

・複製直筆コメント入りポストカード

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入

※「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

■＜オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜＞ Day1：2027年2月27日（土） 開場17:00／開演18:00

Day2：2027年2月28日（日） 開場16:00／開演17:00

会場：横浜アリーナ

出演：オーイシマサヨシ ▼チケット

通常チケット：各日 10,900円（税込）

車椅子 指定席チケット：各日 10,900円（税込） ＜CLUB014チケット2次先行販売スケジュール＞

申込受付期間：2026年2月27日（金）19:00 〜 2026年4月6日（月）23:59

抽選結果発表：2026年4月10日（金）19:00以降

支払手続期間：2026年4月10日（金）19:00 〜 2026年4月13日（月）23:59

詳細：https://club014.jp/news/?id=487