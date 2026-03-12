【からやま】人気の「とり天合盛り定食」が復活　とり天“8個”入りの「倍盛り」も販売

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングスの子会社、エバーアクションは、2026年3月19日(木)から、国内の「からやま」で期間限定メニューを販売する。

今回登場するのは「とり天合盛り定食」と「とり天倍盛り合盛り定食」。また、「からあげ縁」では「とり天」と「とり天合盛り弁当」を販売する。

「からやま」の期間限定メニューの中でも人気を誇っていた「とり天合盛り定食」が、今回復活する形となる。

カリッとした衣と、やわらかくジューシーな鶏もも肉で仕上げた「とり天」は、軽い食感で何個でも食べられると好評。「とり天」と看板メニュー「カリッともも」を一度に楽しめるのが特徴だ。テイクアウトも可能。

〈商品概要〉

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。

【店内】

■とり天合盛り定食

(とり天4個/カリッともも2個/タルタル・酢醤油・からし/ご飯・みそ汁)

通常店舗：税込935円/券売機店舗：税込940円

■とり天倍盛り合盛り定食

(とり天8個/カリッともも2個/タルタル・酢醤油・からし/ご飯、みそ汁)

通常店舗：税込1,199円/券売機店舗：税込1,200円

■とり天 単品

(とり天4個・タルタル・酢醤油・からし)

通常店舗：税込429円/券売機店舗：税込430円

【テイクアウト】

■とり天合盛り弁当

(とり天4個/カリッともも2個/タルタルor酢醤油・からし/ご飯)

通常店舗：税込918円/券売機店舗：税込940円

■とり天倍盛り合盛り弁当

(とり天8個/カリッともも2個/タルタルor酢醤油・からし/ご飯)

通常店舗：税込1,177円/券売機店舗：税込1,200円

■とり天 単品

(とり天4個/タルタルor酢醤油・からし)

通常店舗：税込421円/券売機店舗：税込430円

【からあげ縁】

■とり天 100g

290円(税込313円）

※一部店舗では販売単位、価格が異なる

■とり天合盛り弁当 790円(税込853円)

とり天4個・カリッともも2個・ライス・酢醤油・からし付き

〈販売概要〉

・販売開始

2026年3⽉19⽇(木)

※食材がなくなり次第、販売終了する

※店舗により価格が異なる場合がある

・販売店舗

国内の「からやま」※⼀部店舗を除く

・販売時間

各店舗の営業時間