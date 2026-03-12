福岡県うきは市で果樹栽培を行っている農家「CHIZUFARM」（@chizufarm.mit）が、スレッズ上でキウイフルーツのむき方を紹介しています。

【画像】うわ…「つるん！」 コチラが農家おすすめの“キウイのむき方”です！

キウイ農家「正直に言います」

CHIZUFARMは、「正直に言います」とコメント。小さいキウイは「ハズレ」「食べにくい」と思われることが多いといい、「育てた側からすると、ちょっと切ない」「小さいキウイは、『残念』じゃない」と胸の内を明かします。

キウイの皮周りは栄養が豊富だといわれており、CHIZUFARMは「果肉をそぎ落とすみたいに残してほしくない」と、おすすめのむき方を紹介しています。

【農家のおすすめ・キウイのむき方】

（1）キウイの頭とお尻を少しだけ切る。

（2）皮と果肉の間にスプーンを差し込む。

（3）スプーンをぐるりと1周させる。大きいものは、反対側からもう1周させる。

（4）「つるん！」とむけて、最後まで食べられる。

CHIZUFARMの加藤さんに話を聞くと、一般的なキウイのサイズはだいたい60〜80グラムほど。CHIZUFARMでは、45〜60グラム程度の「規格外」の小さいキウイも販売しています。

スレッズ上で規格外のキウイの販売を行ったところ、約7時間で100数人に完売。購入者からは、「かわいい！」「小さくて食べやすい」との声が寄せられました。

加藤さんは規格外のキウイについて、「見た目は少し小さいですが、味は通常のキウイと変わらず、甘くおいしく育っています」と話してくれました。

印象的だったスレッズでの反響について聞くと、「規格外でも喜んで購入してくださる方が多く、『応援しています』とメッセージをくれたことです」といい、「農業を続ける励みにもなり、とてもうれしく思いました」と語ります。

加藤さんは現在、キウイ農園で栽培技術を学ぶために修行中。農園のオーナー夫妻が高齢のため後継者を探しており、技術習得のため通っていた加藤さんが、事業を継承することになったそうです。2027年から正式に農園を引き継ぐ予定とのことです。

「小ぶりキウイの魅力や、農家としての思いを多くの方に伝えたいです」と、思いを語ってくれました。

