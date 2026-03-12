高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」の第115回が３月13日に放送予定です。

【写真】机に向かうヘブン

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下３月13日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

久しぶりに松江の朝を迎えたヘブン（トミー・バストウさん）。

しかし、かつて感じたはずの感情が、音を聞いても、風景を見ても、なにも感じられない。

自分の変化に動揺するヘブンに声をかけたのは、錦織（吉沢亮さん）だった。声をかけられたヘブンは、自分は八雲だ、日本人だと告げる。

そんなヘブンに、錦織は日本人になる意味、錦織が反対する理由、ヘブンの現実を淡々と突き付ける。

そんな二人の様子をトキは目撃する。