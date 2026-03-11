＜子育てと仕事の両立、最終章＞受験生の食事をサポートしながら働くのは難しい。何をして乗り切った？
子どもが受験生になると、親としてもサポートが必要だと思うかもしれません。体調管理など身の回りのお世話がメインでしょうが、そうするとママも時間を取られるでしょう。ママスタコミュニティのあるママの場合、新しい仕事と受験生のサポートの両立を考えていますが、不安もあるようです。こんな相談がありました。
『子どもが来年度、大学受験をします。体が弱いので食事を通した健康管理や進路のサポートを考えています。でも、今のパートを解雇されました。新しいパートを始めても、慣れない仕事をしながらの受験サポートは、私にとっては難しそうです。かといって収入がなくなってしまうのも厳しい状況です。どうすればいいのでしょうか』
食事は作り置きや冷凍も可能！
『食事は手作りして冷凍はだめなの？』
『まとめて作り置きしておいて、本人が食べるときにレンチンすればいいだけじゃないの？』
子どもは体が弱いために、食事のサポートが必要になるそうです。作りたてを食べてほしいと思うものかもしれませんが、毎回作っていては時間と手間がかかります。投稿者さんの時間があるときにまとめて作っておいて、冷凍しておくのはいかがでしょう。そうすれば子どもが電子レンジで解凍して、すぐに食べることができますね。
働き方を変えてみては？
『前と同じだけ働かなくても、パートで時短にしたり、週5ではなく週4や週3にしたりすればいいんじゃないの？ 前の仕事と同じだけ働く前提で考えなくてもいいと思うんだけれど』
『短時間のバイトかパートで探したら？ 例えば夜間の清掃や1日2時間程度のバイトもあるよ。深夜帯だから時給もいいし、子どものサポートにも時間が使えるよ』
慣れない仕事と子どものサポートの両立は大変でしょうから、これまでの働き方とは違う方法を取り入れるのもよさそうです。例えば時短にしたり、働く日数を減らしたり。また夜間の仕事であれば、効率よく稼ぎ、子どものサポートをする時間を取ることができるかもしれません。
両方を完璧にはできない。優先すべきは……
『サポートは食事作り？ それより、お金の方が大事だと思うけれど。進学費用は十分貯まっていて、塾代も必要なだけ出せるならいいけれど、そうではなさそうだよね。じゃあお金を稼がなきゃ』
投稿者さんは「受験のサポートと仕事の両方をやっていきたい」という希望がありますが、実際は難しいとも感じています。両方ともが中途半端になり、どちらもうまくいかない可能性もゼロではないですよね。それならばどちらかを選んだ方がよいのではないでしょうか。どちらを取るのかは難しい選択でしょうが、「お金を優先した方がよい」との意見もあります。これから子どもは大学生になるのですから、学費もかかるでしょう。家を出れば生活費も必要になりますから、それらに備えることが重要ではないでしょうか。
子どもの自立のためにサポートしすぎも注意？
『自分がアップアップなのに、子のサポートもしっかりしたいなんておかしいでしょ。人の親でも人によってキャパが違うんだし』
『食事の管理だって、ずっとお母さんのフォローありきでは今後子どもだって困る。自分で考えて作ったり、買ったりする日を週1〜2回でも作って、その日は仕事をすればいいんじゃない？』
投稿者さんの子どもは体が弱いために、食事のサポートが必要になるとのこと。でも持病の有無にかかわらず、この先大学生になって一人暮らしをしたり、社会人になったりしたとき、投稿者さんは食事のサポートをするつもりなのでしょうか？ よほどの事情がない限り、いつかは子どもが自分で自分の健康管理をすることになるのですから、投稿者さんが近くにいるうちに練習させるのもよいでしょう。週に何日かは自分で作ったり、必要なものを買ったりするなど、子どもができることはありますね。受験も大切ですが、その先のことを考えた行動も大切ではないでしょうか。