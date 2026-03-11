明日3月12日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」は、「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」、「亀梨和也&生見愛瑠ライアーゴチ」の2本立て。

「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」は、“凡人シリーズ”の新企画。高IQのメンサ会員のこどもたちを相手に、ひらめきが重要な謎解きクイズ対決を行う。メンサとは、全人口の上位2％のIQを持つ人だけが入れる国際グループ。

ダメンサ軍団には岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）に新メンバー・エース（バッテリィズ）が加入。対するはIQ148以上のメンサ芸人・藤本淳史率いるこどもメンサ会員。メンバーは暗算検定準二段や国家資格の宅建試験に挑戦した猛者など。「フィボナッチ数列が好き」というこどもに、ゲストの永瀬廉（King & Prince）もタジタジ!?

今回のメインイベントは“巨大バルーンからの謎解き救出バトル”。巨大バルーンの上にメンバーの一人が乗り、針が近づいてきて割れるまでにクイズに正解しなければならない。ダメンサ軍団は長谷川が、こどもメンサ会員チームは藤本がそれぞれバルーンの上に乗るが、高さ2メートルの景色に長谷川はビビりまくり。

「ケーキをより少ない回数で8等分する方法は？」「用意されたアルファベットを使い、身につけるものを作れ」など、柔軟なひらめきや発想が大事なクイズが次々と出題される。こどもメンサ会員が柔らかい頭を駆使して問題に答える中、ダメンサ軍団も豊富な人生経験を頼りに意外にも善戦!? そして、まさかのエースが衝撃のひらめき力を発揮する。これには永瀬も「ダメンサすごい」と圧倒される。

続いての卓球対決では、全国大会に史上最年少で出場し話題となった6歳のスーパーキッズが登場。大人顔負けのスマッシュの速さに凡人軍団は戦意喪失。ここで中学の時に卓球部の部長だったという酒井が本気のサーブで反撃。さらに大人げない技を駆使して勝ちに行こうとするが…手段を選ばない大人とスーパーキッズはどっちが勝つのか？

知識だけでは解けない、ひらめきが重要なクイズが続々登場。ぜひ親子で一緒にクイズに挑戦してみては？