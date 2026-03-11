ジグソーパズルの老舗メーカー「やのまん」から「おさるのジョージ」のジグソーパズルコパン6種が登場！

『おさるのジョージ』誕生85周年を記念した「周年記念アート」のジグソーパズルコパンを持ち歩ける、専用ケースも販売されます☆

やのまん「おさるのジョージ」ジグソーパズルコパン

価格：各660円（税込）

発売日：2026年3月中旬

内容物： パズルピース（70ピース）、台紙、スリーブ ※コパン専用ケース別売

完成サイズ：5.9×8.6ｃｍ

取扱店舗：オンラインストア、全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店など

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける「やのまん」から、世界中で愛される人気キャラクター「おさるのジョージ」の「ジグソーパズルコパン」6種が登場！

2026年で記念すべき85周年を迎える絵本「おさるのジョージ」は、1941年にレイ夫妻により刊行されました。

好奇心いっぱいで、愛らしい騒動や冒険を巻き起こす“こざる”の「ジョージ」は、絵本を代表するキャラクターです。

また、Eテレでのシリーズ放送が18年目を迎えたアニメ版の「ジョージ」も、世代を超えて多くの人から愛されています。

グッズのラインナップも年々拡大し、「ジョージ」の人気は性年代を問わずに上昇中です。

そんな「ジョージ」が、「ジグソーパズルコパン」になりました☆

「ジグソーパズルコパン」について

「ジグソーパズルコパン」は、Z世代の「推し活」ブームの広がりとともに、好きなキャラクターやアイドルを「もっと身近に感じたい」、「推しとお出かけしたい」というニーズが高まってきている現代にぴったり。

推しのアクスタやトレカ、ぬいぐるみを日常的に持ち歩いたり、カフェなどで撮影したりといった、「推しを連れていく」というトレンドに合わせて誕生しました。

「推しと一緒に外出できるジグソーパズル」という新しいコンセプトのグッズです！

また、「ジグソーパズルコパン」は、手のひらサイズでどこでも楽しめます。

完成サイズは手のひらに乗るほど小さい70ピース。

付属の台紙とスリーブを使えば、場所を選ばずにどこでも気軽にジグソーパズルを楽しむことができます。

カフェで一息つくとき、旅行先や、イベントの待ち時間など、ちょっとしたスキマ時間にもぴったりです☆

そして、完成したら持ち歩けるのが一番のポイント！

従来のジグソーパズルとは異なり、完成後は飾るだけでなく、別売りの専用ケースに入れて持ち歩くことが可能です。

お気に入りのキャラクターのパズルを完成させて、一緒に街へ繰り出すという、これまでにない新しい推し活の形を提案するジグソーパズルです。

さらに「ジグソーパズルコパン」は、「ジョージ」だけでなく、現在89アイテムという豊富なラインナップ。

見ているだけでも心躍るような魅力的なアイテムが勢ぞろいしています。

世代を超えて愛され続ける大人気のキャラクターたちが、あなたの毎日を彩るアイテムとなってお迎えしてくれます☆

定番のキャラクターアイテムはもちろんのこと、もしかしたら「こんなキャラクターもいるの？」と驚くような、ちょっと珍しいあのキャラクターまで、幅広く勢ぞろい！

きっと、あなたの思い出のキャラクターや、心ときめく「推し」が見つかるはずです。

スペシャル／ジョージ＆ハンドリー

じゃれ合う「ジョージ」と「ハンドリー」

仲睦まじい姿が微笑ましい一枚です。

スペシャル／ジョージ＆ニョッキ

「ジョージ」が「ニョッキ」を抱き上げ、温かな愛情があふれる幸せいっぱいの一枚です。

黄色い帽子をかぶった「ニョッキ」がかわいい！

スペシャル／ジョージ＆黄色いおじさん

「ジョージ」と「黄色いおじさん」が向き合ってパフェを食べています。

キュンとする幸せいっぱいの一枚です☆

ワイルド＆キュリアス／ジョージ

「ジョージ」のお顔をアップでレイアウトした「ワイルド＆キュリアス」

好奇心いっぱいの「ジョージ」のお顔が大きく描かれた、シンプルでポップな一枚です。

ハグタイム／ジョージ

クマのぬいぐるみを持っている「ジョージ」がとってもキュート☆

ポカポカするようなカラーリングも魅力的です。

スイートドリーム／ジョージ

ぬいぐるみを抱きしめながら目を閉じる「ジョージ」を描いた「スイートドリーム」

枕に寄りかかりぐっすり眠る「ジョージ」の穏やかな表情に癒やされる一枚です。

商品開発担当者コメント

今回、「ジグソーパズルコパン」シリーズにおいて、初めて『おさるのジョージ』が登場いたします。

本商品は、2026年に85周年を迎える『おさるのジョージ』の魅力をぎゅっと詰め込んだラインナップになっております。

好奇心いっぱいのジョージはもちろん、仲間たちと過ごす温かな時間の中から、見ているだけで心が和むようなアートを選びました。

ピースを一つひとつ組み上げながら、ジョージの愛らしさを改めて感じていただけたら嬉しく思います。

また、商品ごとに色味を変えたデザインにしており、お好きなカラーから選ぶ楽しさも感じていただけるようにいたしました。

ぜひ、お気に入りの一枚を見つけて、ジョージとの時間をお楽しみください。

別売り：ジグソーパズルコパン専用ケース

価格：各550円（税込）

本体サイズ：約8×11.5cm（カラビナ部分を除く）

取扱店舗：オンラインストア、全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店など

「ジグソーパズルコパン」の完成品を持ち歩ける、専用ケースも販売中。

カラビナは3色がラインナップ。

好きな色でも、パズルの絵柄に合わせても、推しカラーを選んでもOKです☆

完成品を持ち歩ける、『おさるのジョージ』の小さくてかわいいジグソーパズル！

やのまん『おさるのジョージ』のジグソーパズルコパン6種は、2026年3月中旬より、オンラインストア、全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店などにて登場します。

©︎&(R)UCS LLC and HC LLC

