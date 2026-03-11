好き＆行ってみたい「奈良県の道の駅」ランキング！ 2位「なら歴史芸術文化村」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しの温もりに春の気配を感じる日が増え、家族や友人とおいしいものを探しにドライブへ出かけたい気分が高まっている人も多いのではないでしょうか。地域の魅力がぎゅっと詰まった目的地として、いま改めて注目したいスポットが勢ぞろいしています。
All About ニュース編集部では、2026年2月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「奈良県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「道の駅だが、歴史芸術文化についても学べそうだなと感じたため」（20代女性／東京都）、「歴史を学びながら、その土地ならではのものも楽しめそうだから」（20代女性／大阪府）、「文化財の修復作業が見られる施設があるということで、普通の道の駅より興味があるから」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「名阪国道沿いに位置し、規模が大きく利便性が高いことで知られている拠点。ツーリング客の利用も多く、活気がある印象。飲食店や物販、休憩スペースが充実しており、移動途中の立ち寄り先として安心感がある。交通の要所という点に魅力を感じる」（30代女性／秋田県）、「レストラン・温泉・コンビニなど施設が充実しています」（60代男性／新潟県）、「温泉、グルメ、ショッピングが充実しているので家族出楽しめそうだから」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
2位：なら歴史芸術文化村（天理市）／32票歴史文化に触れられる体験型施設を備えた、比較的新しい注目の道の駅です。文化財の修復現場を公開するなど、知的好奇心を刺激する展示が魅力。地元の農産物や伝統工芸品の販売も充実しており、奈良の歴史と現代の文化が交差する、落ち着いた雰囲気のスポットとして人気を集めています。
1位：針Ｔ・Ｒ・Ｓ（奈良市）／42票名阪国道の針インターチェンジに隣接し、西日本最大級の規模を誇る道の駅です。広大な駐車場を備え、ツーリングの聖地としても知られています。飲食店や土産物店が建ち並び、さらには温泉施設「はり温泉らんど」も併設。利便性の高さと充実したレジャー要素が、多くの利用者から支持されました。
