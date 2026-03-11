「物を投げることも少なくない」31歳女性、年収100万円未満。不仲な両親と実家暮らしを続けるワケとは？
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、長崎県西彼杵郡長与町在住・31歳女性のエピソードを紹介します。
職業：サービス業
在住：長崎県西彼杵郡長与町
家族構成：親2人、自分
世帯年収：親300万円、自分100万円未満
実家の間取り：一軒家3LDK
交際費：1万円未満
毎月のお小遣い：1万円未満
毎月の貯金額：2万円未満
貯金総額：20万円程
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定なし」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「両親の仲が良くない。今に始まったことではなく、自分から小さい頃からずっと。毎日喧嘩し、物を投げることも少なくない。勝手に喧嘩しててくれれば何も思わないけど、お互いの悪口を自分に言ってくるからそれがしんどい。そして喧嘩してると愛犬が怯えるからやめてほしい」と打ち明けてくれました。
お金に関する悩みでは「毎月実家にお金を入れてるが、それ以外にも食料品など買いに行った際、お金ないから出してなど言われたりする」と教えてくれました。
愛犬との時間を少しでも多くとりたいため、実家暮らしを選んだ回答者。愛犬がいる間は実家暮らしをする一方で、両親の仲があまり良くないことに悩んでいる様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
