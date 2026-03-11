充実装備の新生「RAV4」

2025年12月17日、トヨタは6代目へと全面刷新された新型「RAV4」の販売を開始しました。

2019年4月に登場した先代から大きく進化した新型は、個性が際立つ3つの異なるスタイルをラインナップしています。その中で、最も求めやすい価格設定のエントリーモデルは、どのような魅力を持つクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ新型「“四駆”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

1994年の初代登場以来、セダンやハードトップの需要が減る中で「SUVブーム」を牽引してきたRAV4は、ホンダ「CR-V」と並び、特に北米市場で高い人気を確立してきました。6代目となる新型は、2025年5月のワールドプレミアを経て、「ジャパンモビリティショー2025」でプロトタイプが公開されました。

新型RAV4は「多様化」「電動化」「知能化」を開発キーワードに掲げており、「Adventure」のほか、「Z」、「GR SPORT」というスタイルで多様化に対応。発売時点ではハイブリッド車のみでしたが、新開発のプラグインハイブリッドシステムを搭載したPHEVが「Z」と「GR SPORT」に追加されます。

パワートレインには、システム最高出力240PSを発揮する2.5リッターハイブリッドシステムが搭載され、駆動方式はE-Four（電気式4WD）のみの設定です。燃費性能はWLTCモードで22.9km／Lを達成しています。

そんな新型RAV4の中で、最も安価なエントリーモデルとして設定されたのがAdventureです。そのボディサイズは全長4620mm×全幅1880mm×全高1680mm、ホイールベースは2690mmとなっています。

エクステリアはタフで無骨な表情が特徴で、Adventure専用のラジエーターグリルやスキッドプレート、大型ホイールアーチモール、マットグレー塗装の18インチホイールといった多数の専用装備が力強さを強調。ボディカラーは全5色が用意されます。

インテリアでは、操作系を島のように配置したアイランドアーキテクチャが採用されました。水平基調のインパネと、視線移動が少ないナビディスプレイやメーターの配置により、優れた操作性を実現しています。シート素材には合成皮革が使われ、インテリアカラーはブラックのほかに専用色となるミネラルが設定されています。

運転席と助手席には快適温熱シートとシートベンチレーションが備わるほか、オレンジの加飾が施された本革巻きステアリングにはステアリングヒーターも装備されます。コックピット中央には12.9インチの大画面ディスプレイオーディオが標準で搭載されています。

一方で、上位グレードの「Z」に採用されるトヨタ初のエレクトロシフトマチックやカラーヘッドアップディスプレイ、デジタルインナーミラーといった装備は省かれています。

実用面では、ラゲッジスペースに最大749リットルの大容量を確保しており、9.5インチのゴルフバッグを最大4個まで収納可能です。後席を倒した際の奥行きは1805mmにもなり、アウトドアレジャーや車中泊といったシーンでの活躍も期待できます。

そして知能化の面では、ソフトウェアプラットフォーム「Arene（アリーン）」をトヨタ車として初めて採用。これにより、進化したトヨタセーフティセンスの搭載が実現し、トヨタ初となる3Dビュー付きパノラミックビューモニターでは、スワイプ操作で周囲の状況を確認できます。

これらの特徴を持つAdventureの価格（消費税込）は450万円です。これは、同社の本格SUVである「ランドクルーザー」シリーズで最も安い「70 AX」の480万円よりも30万円低い価格設定となっています。単なるエントリーモデルという位置づけに留まらず、専用のデザインと充実した装備を備えた、魅力的な一台と言えるでしょう。