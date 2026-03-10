「なんでこんな傷だらけなの!?」M!LK・吉田仁人の顔に傷。「爆裂気になりすぎて滅」「心臓がドキッ」
M!LKの吉田仁人さんは3月9日、自身のInstagramを更新。顔に傷の付いた姿を公開し「どういう状況!?」「なんでこんな傷だらけなの!?」といった声が寄せられています。
【写真】「なんでこんな傷だらけなの!?」
ファンからは「爆裂気になりすぎて滅」「どういう状況!?」「なんでこんな傷だらけなの!?」「傷が美しいって何事ですか」「思わず心臓がドキッ」「2枚目コアラのマーチ食べてる？」「相変わらずビジュは良いけども」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「どういう状況!?」吉田さんは「なぜこうなかったかは『FINE BOYS 2026年4月号』をチェックしてください」とつづり、2枚の写真を投稿。ファッション誌『FINEBOYS』4月号（マガジンハウス/日之出出版）の一部カットのようです。1枚目では吉田さんの顔に傷があり、後ろでは炎が上がっています。確かに“なぜこうなかったか”気になるショットです。
好きな映画について「爆発します」また、同誌の公式Instagramアカウントが投稿した動画にも吉田さんは登場。誌面で自身の好きな映画について語っているそうですが、その作品名のヒントとして「車が出てきます」「爆発します」と答えています。吉田さんの顔の傷とも関係があるかもしれません。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。
