「今日好き」谷村優真（ゆま）、グレーのミニスカ×ニーハイソックスコーデ披露「新鮮」「完璧スタイル」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が3月8日、自身のInstagramを更新。黄色のカーディガンに合わせたスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】今日好き出身17歳美女「スタイル良すぎ」ミニスカから美脚披露
谷村は「春のミーグリ祭2026 2日目もありがとうございました」とつづり、渋谷PARCOで3月7日、8日に開催された「今日、好きになりました。春のミーグリ祭2026 Supported by 三菱UFJ銀行」に参加したことを報告。「珍しく黄色のカーディガン着てみたあ」と記し、黄色いカーディガンの下に白いストライプシャツと黒ネクタイを合わせ、グレーのプリーツスカートと黒のニーハイソックスを着用したコーディネートを披露した。ミニスカートとニーハイソックスの間から美しい脚がチラリとのぞくスタイルとなっている。
この投稿に「黄色は新鮮だね」「何でも似合ってて可愛い」「ビジュ最高」「スタイル良すぎ」「美脚すぎる」「完璧スタイル」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆谷村優真、黄色カーデ×グレーミニスカスタイル披露
