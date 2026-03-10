フリーランスのライター・神舘和典さんは、60代を迎えライターの仕事が激減。将来に不安を感じたことをきっかけに、様々な業種の仕事に挑戦してきました。内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数は21年連続で前年を上回っており、多くの60代が働くなか＜定年後の再就職先＞に悩む人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、神舘さんが自らの職業体験を赤裸々に綴った『60歳からのハローワーク』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】定年後も仕事はこんなにたくさんある！63歳の仕事探し体験レポート。神舘和典『60歳からのハローワーク』

ファストフード店で店員

飲食店でも自分を試してみたかった。

ハンバーガーや牛丼などファストフード店に客として訪れると、同じ世代の人が働いている。男性も女性もいる。厨房の奥でなにかしら作業をしている。あるいは、フロアで掃除をしたり、テーブルを消毒したり。感じのいい人が多い。

カウンターでオーダーを受けるような目立つ仕事は、かわいらしい女子やイケメン男子がテキパキと行っている。

外食産業やホテルのレストラン部門の求人は少なくない。採用される条件の１つに、よく検便がある。食中毒対策だ。求人サイトを通して検便を行い、体内に病原菌がいないことを証明しなくてはいけない。

メジャーなファストフードチェーンの店舗の求人をいくつか見つけたので、求人アプリに検便を申し込むと、自宅にキットが送られてきた。透明の容器に液状の薬品が入っている。細い綿棒の先っぽに自分の黄金をちょっぴり乗せて容器に入れて送り返した。

数日後、求人サイトを通してスマホに結果が届いた。赤痢菌＝陰性。サルモネラ菌＝陰性。チフス菌＝陰性。ハラチフス菌＝陰性。腸管出血性大腸菌＝陰性。

結果はパーフェクト。

これで外食産業でも働ける。さっそく、都心部にある大手のファストフードチェーンの求人に応募。採用になった。条件は比較的よかった。時給１３００円。

ただし、労働時間は短い。週末の午前11時〜午後２時の３時間。繁忙時だけ働いてほしいというオーダーだ。休憩はもちろんなし。

ロケーションは高額所得者が多く住む地域で地下鉄駅の近く。客席数は30。こぢんまりした店舗だった。30代後半くらいの店長を含め６〜７人で切り盛りしている。僕のほかは、おそらく全員が常駐。50代と思われる女性が１人いて、あとは全員20代女子だった。華やかな現場だ。実にシステマチックに効率的に機能していることがよくわかった。

宅配便の会社で働いたときにも感じたが、大手企業は働く環境が実によく整備されている。その職場にだれが来ても機能するようになっている。

バックヤードの更衣室で制服に着替えて、フロアに出た。髪の毛の抜け落ち防止のためにキャップの下にかぶる網がうっとうしい。ネットの着用はチェーン系外食産業ではいまやスタンダードだ。

難関はタッチパネルのフォロー？

店長から言われた仕事は次の通り。（1）「いらっしゃいませ！」 「ありがとうございます！」を大きな声で言う。（2）来店者をテーブルへアテンド（3）食後のトレイを片付けるサポート（4）タッチパネルのサポート（5）ゴミ箱内のビニール袋の交換

このチェーンはセルフサービスなので、食後のトレイはお客さんが自分で片付けることになっている。それをあえて従業員が行うことによって、店のイメージが上がるのを狙っているそうだ。

オーダーは基本的にタッチパネル。操作が複雑なので、高齢者は使いこなせない。サポートしないと、その後ろに長蛇の列ができてしまう。

ほとんどの仕事は問題なくできると思ったが、タッチパネルのサポートは不安だった。自分自身がふだん利用していない。ファストフード店を訪れて、タッチパネルと有人のカウンターがある場合は、迷わずにカウンターでオーダーしている。タッチパネルの複雑化は著しく、もたもたしてしまい、後ろに並ぶ若い客にいらいらされると自分が傷つくからだ。「ジジイ、早くしろよ」という声が聞こえてきそうで焦ってしまい、操作を間違える。その結果、次の人に順番を譲ったり、そこで食事をするのをあきらめたり。

そんな自分が、果たしてお客さんをサポートできるのか。これはチャレンジだと思った。

フロアはあっという間に満席になった。お客さんの回転はいい。新客がどんどん訪れ、どんどん食べていく。

ファストフードの仕事は、山小屋の歩荷やゴミ収集と比べたら軽作業と言っていい。体力的にはまったく問題ない。うまくできていると思うと自信がわき、それがエンジンになり、いくらでも動ける。気づくと、フロアはほぼ１人で受け持つ状況になっていた。

心配していたタッチパネルのサポートも問題なくできた。自分が客の場合は、面倒なことは避けたい。しかし、今回は店舗側の人間だ。仕事だ。だから、タッチパネルを本気で理解し操作を行う。自分が客のときとは集中度が違う。しかも年配者に替わって操作してさしあげると、ものすごく感謝される。そのお客さんが店を出るときには、挨拶に来てくれる。

「先ほどはありがとうございました。また来ますね」

笑顔で帰っていく。うれしい。この地域には品のいいお年寄りが多い。

それでも、問題は起きた。

乾燥指との戦い

高齢の女性のお客さんに替わって、タッチパネルを操作していたときのこと。パネルに触れても反応してくれない。アイスコーヒーが買えない。お客さんと顔を見合わせる。

「すみません。僕は63歳なのですが」

打ち明けた。

「はあ……」



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

彼女が不安そうな顔になった。自分が頼っている相手が自分に近い世代だと悟った。

「指が乾燥していて、パネルが反応してくれないようです」

タッチパネルの多くは静電気を利用して機能する。指が乾燥していると、静電気が発生しづらく、機能しないことがある。駅のチャージ機でも、スマホでも、頻繁に起きる現象だ。

「あらっ、私と一緒」

彼女はちょっとうれしそうな顔になった。

「少し失礼して、厨房で指を濡らしてきますね」

そう言って指先を湿らせた。

戻ると、湿った指で、思い切りタッチパネルを叩いた。

パン！ パン！ パン！ パン！ パン！

無駄に力を入れてタッチパネルを叩くと、愉快なくらい反応する。お客さんがキャッキャとはしゃいだ。

「スゴイ！ スゴイ！ どうもありがとう」

「どういたしまして」

後ろに並ぶ若い男子もパチパチと拍手してくれた。

年配者の需要

そんなことをしていたら、あっという間に３時間が経った。

「お時間です。私が引き継ぐので上がっていただいてかまいませんよ」

この店で僕の上司に当たる20代女子がやってきた。更衣室で自分の服に着がえて挨拶して、店を出た。

「コウダテさん！」

店舗の前で後ろから呼ばれた。ふり向くと“上司”だった。

「今日はすっごく助かりました。ありがとうございます。できたらまたいらしてください」

そう言って手を振ってくれた。

楽しい１日だった。

この日から、ファストフード店を訪れると、以前よりも店舗内を観察するようになった。ハンバーガーチェーン、牛丼チェーン、カレーチェーン、フライドチキンチェーン……。どのお店でも、外食産業で年配者はまちがいなく需要がある。

※本稿は、『60歳からのハローワーク』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。