株安でもねらい目！長期で持ちたい高配当株3選【3月27日・権利付き最終日に注目】
株式投資において、配当利回りの高い銘柄に注目が集まる理由の1つは、株価の値上がり益だけでなく、安定したインカムゲイン（配当収入）が得られる点にあります。特に金利環境が変化する局面では、配当利回りの魅力が改めて見直される傾向にあります。銀行預金や国債などの安全資産と比較した際に、株式の配当利回りが相対的に高い場合、投資資金が高配当株へ流入しやすくなるためです。
加えて、高配当銘柄は相場の下落局面においても比較的値動きが安定する傾向にあります。配当という実際の収益があることで投資家の保有意欲が維持されやすく、株価の下支え要因となるためです。特に年金基金や長期投資家などの機関投資家は、安定したインカムを重視するため、高配当株をポートフォリオの中核に据えることが少なくありません。
配当を受け取るためには、権利付き最終日までに株式を保有している必要があるため、この時期は配当利回り銘柄に対する投資家の関心が高まりやすくなります。こうした季節的な需給も、配当利回り銘柄が注目される理由の1つといえるでしょう。
このように、安定したインカム収入、企業の株主還元強化の流れ、相場下落時の防御力、そして権利取りシーズン特有の需給要因などが重なり、配当利回り銘柄は多くの投資家にとって魅力的な投資対象として注目されています。
一方、権利付き最終日を過ぎると、配当や株主優待の権利がなくなる「権利落ち日」を迎えます。この日は配当や優待の分だけ理論的に株価が下がりやすく、短期目的で購入した場合は値下がりリスクに注意が必要です。長期的な企業価値を踏まえて投資判断することが大切です。
今回は、配当利回りが高いだけではなく、財務面や業績面などを考慮した長期投資の観点から3銘柄ご紹介します。
安定したキャッシュフローを背景に株主還元にも積極的で、継続的な増配方針を打ち出している点が特徴です。比較的高い配当利回りが期待できる銘柄として、インカムゲインを重視する投資家から注目されています。ディフェンシブ性のある素材株としてポートフォリオに組み入れる投資家も多い企業です。
安定したキャッシュフローを背景に株主還元を重視しており、累進配当方針を掲げるなど配当の安定性を重視しています。米国の著名投資家であるウォーレン・バフェット氏の投資でも注目されたことから、日本株の代表的な高配当銘柄として国内外の投資家から関心を集めています。
同社は安定した利益基盤を背景に株主還元にも積極的で、増配や自社株買いを継続的に実施しています。そのため、日本株の高配当銘柄の代表格として個人投資家からも注目される存在です。金融セクターの中でも時価総額が大きく流動性も高いため、長期投資の対象としても選ばれやすい銘柄です。
文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)
安定したインカムゲインの魅力また、高配当銘柄の多くは成熟した事業基盤を持つ企業であることが多く、業績が比較的安定しているケースが目立ちます。生活インフラ、通信、商社、金融などの分野では、安定したキャッシュフローを背景に継続的な配当を実施している企業が多く、投資家にとって長期保有の安心感につながります。企業側にとっても、安定した配当政策は株主還元の重要な手段であり、株主との信頼関係を築くうえで重要な要素となります。
東証が方針を示したこともポイントさらに近年の日本市場では、企業の資本効率向上や株主還元強化の流れが強まっている点も、高配当銘柄が注目される理由です。東京証券取引所が資本効率や株主価値向上を重視する方針を示したことで、多くの企業が配当性向の引き上げや自社株買いの拡充を進めています。その結果、従来は配当利回りが低かった企業でも株主還元を強化する動きが広がり、配当投資の対象銘柄が増えています。
日本は3月期決算企業が多い3月期決算企業が多い日本株市場では、3月の権利付き最終日が近づくにつれて配当狙いの買いが入りやすい傾向にあります。2026年3月の権利付き最終日は3月27日です。
王子ホールディングス＜3861＞王子ホールディングス＜3861＞は、国内最大級の製紙会社で、紙・パルプ事業に加え、包装資材や段ボールなど幅広い分野で事業を展開しています。電子化の進展により紙需要は変化していますが、包装材や環境関連素材など新たな分野への展開を進めています。
三菱商事＜8058＞三菱商事＜8058＞は総合商社最大手で、資源、エネルギー、食品、インフラなど幅広い分野に事業を展開しています。資源価格の動向に業績が左右される面はありますが、近年は非資源分野の事業も拡大しており、収益基盤の多様化が進んでいます。
三菱UFJフィナンシャル・グループ＜8306＞三菱UFJフィナンシャル・グループ＜8306＞は国内最大の金融グループで、銀行・信託・証券など幅広い金融サービスを展開しています。日本銀行の金融政策の正常化や金利上昇の局面では、貸出金利と預金金利の差である利ざやが拡大しやすく、銀行業界の収益改善につながる傾向があります。
