マギー審司“でっかくなっちゃった”耳ライセンス売却!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#３を３月５日（木）夜11時より放送した。
『資産、全部売ってみた』は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、ゼロから人生の再設計に挑む姿を追う“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
３月５日（木）放送#３では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」にマジシャンでお笑いタレントのマギー審司が登場。
師匠・マギー司郎に弟子入りし、絶妙な“ゆるい手品”と耳が大きくなる「でっかくなっちゃった」で大ブレイク。現在は名古屋を拠点に活動しているマギー審司のもとを訪れ、番組スタッフは「『でっかくなっちゃった』の耳のライセンス売りません？」と持ちかける。突拍子もない提案にマギー審司は「ちょっと何を言ってるんですか？」と困惑しながらも「僕、耳で生活してる人間ですよ」と返答。耳グッズの印税について「年間２〜３万円」と現状を明かす。一方で、大ブレイク当時の勢いは凄まじく「東急ハンズ１店舗で3000個売れたんです」「当時１個600円で１か月180万円、そう計算すると（年間売上は）億はいってるんです」と振り返った。
また、現在の活動の中心は営業だと言い「テレビ出てないと死んだと思われる」と苦笑しつつも「30分のステージで、（日本人）平均の給料１か月分」「営業は月に２〜３本」とギャラ事情も告白。
さらに、マギー審司の“ネットで話題の美人妻”にも急きょ電話することに。番組ディレクターが直接、「“びっくりデカ耳”の権利売りませんか？」と交渉を持ちかけると、妻はまさかの「いいと思います」「どっちでもいい」と即答。意外な反応にディレクターは驚いたものの、マギー審司は「嬉しかった」「お仕事のことは任せてくれてる」と夫婦の関係性に触れた。
また、マギー審司自身は「いくらだろう？150万円かなぁ」「150万円だったら売ってもいい」と希望額を提示。売却できた場合の夢として、パン作りにハマっているため「パンを作るキッチンスタジオが名古屋にないから、そういうスタジオを１個持ちたい」「撮影したり、マジック教室をやってもいい。レンタルキッチンとして貸してもいい」と新たな構想も語った。
そして後日、スタッフが“びっくりデカ耳”の査定額を伝えに行くと、マギー審司は思わず「嘘でしょ!?」と驚愕。一世を風靡した“でっかくなっちゃった”の権利は、一体いくらの価値がついたのか？査定額を聞いたマギー審司が迷わず決断したその金額とは!? 本放送は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
