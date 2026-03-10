インスタグラムで報告

フィギュアスケート女子の樋口新葉が9日、自身のインスタグラムを更新。「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と報告し、プロ転向も表明した。米国の名物記者は、樋口が2022年北京五輪で演じた名プログラムの動画を共有。労いを記し、海外ファンにも反響が広がった。

北京五輪で団体銀メダリストとなった樋口。シーズン開幕前に、今季限りでの現役引退を表明していた。この日は「【ご報告】」として改めて競技からの引退を伝えた。「今日は3月9日、サンキューの日です。 これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。 本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」とつづった。

今後についても説明。「これからはプロスケーターとして、社会人として新しい人生を進んでいきます。 引き続きアイスショーではこれまで以上におもしろいスケートをお見せできるように頑張っていきたいと思います」と意欲を込めた。

米名物記者ジャッキー・ウォン氏は「ワカバ・ヒグチ、お疲れ様でした。そして、引退おめでとうございます」と自身のXに記し、北京で演じたフリープログラム「ライオンキング」の映像を投稿した。大技トリプルアクセルにも成功し、ファンの心をつかんだ演技の一つだ。

ジャッキー氏は他にも樋口のこれまでを称えた投稿をしており、海外ファンからは「彼女のライオン・キングのプログラムは本当に象徴的で、北京五輪の女子シングルの中でも、数少ない最高の瞬間の一つだった」「最高の一人。ジェームズ・ボンド・メドレーも本当によかった!!」「本当に美しいスケーティングだった」「彼女こそ最高よ」「嘘だと言って。夢であってほしい」「こんなの耐えられない（泣）」「彼女がいなくなるのは、本当に寂しい」「知ってたよ、知ってたけど…辛い」「ワカバ、これからの新しい人生が、喜びと幸せに満ちたものになりますように。あなたは、フィギュアスケートという競技の持つ素晴らしさを、そのすべてで見せてくれた」などと書き込まれた。

勝負の銀盤に別れを告げた25歳。樋口は「新しいことにもどんとん挑戦していきたいと思います」とも表明している。



（THE ANSWER編集部）