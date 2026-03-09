橋本環奈が主演を務める月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第9話では、多くのゲスト俳優が出演した。葉山奨之、紺野彩夏、内藤秀一郎のほか、アイドルデュオ・ROIROMから本多大夢と浜川路己まで。短いシーンながらこれがドラマ自体初めての出演となったROIROMの2人に対して、今回のメインゲストと言える葉山は『シャーロック』（2019年／フジテレビ系）以来、約7年ぶりの月9出演となる。

特に、ROIROMの本多大夢と浜川路己はドラマ初出演ということもあり、情報解禁時にはオーディション番組『タイプロ』こと『timelesz project -AUDITION-』の視聴者の間で話題となった。本多は循環器内科の研修医・橘海翔役、浜川は救命救急の看護師・西園寺蓮役として出演。本多は「“月9”作品にROIROMの二人で出演させていただけて光栄」とコメントし、浜川も「初めての撮影現場は“緊張”の二文字でした」と振り返っている。

そんな橘海翔（本多大夢）、西園寺蓮（浜川路己）も参加する院内訓練の全体ミーティングで、産婦人科医の飯塚涼（葉山奨之）は机に突っ伏して、いびきをかいて眠っている。「しんどい」が口癖のやる気のない飯塚と湖音波（橋本環奈）はバチバチに対立するものの、第9話の終わりには手術を終え、気づけば食堂でどて煮定食をがっついていた。大まかには神崎（森崎ウィン）などのこれまでのゲスト回と同じ展開をなぞっていくが、大事なのはそこまでの過程にある。

妊婦・内村瑠花（紺野彩夏）の母体を優先するか、それとも胎児を救うか――上層部が協議しているところに飯塚が乱入し、「どっちも救う」という答えで湖音波と意気投合するのだ。「自分に何かあっても子供だけは助けてほしい」という内村の思いを尊重した上での最良の選択。“グータラ医師”としてまるでやる気を見せなかった先ほどまでとは打って変わり、まるで別人のように熱血医師に変貌するそのギャップに驚きを禁じ得ない。これまでで最長と言えるオペシーンも決して安心できない、医療現場のリアリティを伝えているような気がしてならなかった。 飯塚は湖音波とどて煮を食べながら、口癖である「しんどい」の真意を口にする。それは、赤ちゃんが死ぬのがしんどいという意味から。先の手術シーンでは飯塚が赤ちゃんを取り上げるシーンで数秒緊張感が漂うが、それは飯塚が取り上げた赤子の命が亡くなっていく経験をしていたからだった。だからこそ、心がつらくて、しんどくなる。湖音波のような“全員患者”というスタンスは、飯塚にとっては全員の命と向き合う覚悟を持つという考えになる。綺麗事ではない、命の尊さを考えさせられるエピソードだ。

第9話を観ていて思わず「え!?」と声を上げてしまった驚きの展開もあった。大友（音尾琢真）と麗奈（内田理央）が付き合い出したというのだ。麗奈の手術を成功させ命の恩人となった大友の「美しい脳」という褒め言葉から、すっかり大友の虜になった麗奈。すでに大友は結婚情報誌を片手に結婚指輪も購入済み。頭は麗奈のことでいっぱいだ。ソン（許豊凡）から大友と麗奈の関係を、中国のことわざで「綺麗な花が牛の糞に刺さってる」と言われても、笑いながら怒る始末。すっかり浮かれている。しかし、第10話の予告では麗奈が大友の胸ぐらを掴む、只事ではない展開も見られ、大友麗奈カップルの動向も最終回に向け注目ポイントになっていきそうだ。

そして、『ヤンドク！』の序盤から少しずつ描かれてきた宮村亜里沙（湯山新菜）の死を巡る隠蔽問題について、彼女が視野障がいを持っており、転院先の病院で階段から落ちて亡くなっていたことが小田桐蒼（八木勇征）の口から明らかになった。小田桐はそのことを上に伝えていたら亡くならずに済んだのではないかと自責の念に駆られ、病院を退職していた。その一方で、中田啓介（向井理）の疑惑も次々に明るみになっていく。院長の大河原（大塚寧々）から紹介状の偽造を追求され、中田は「宮村亜里沙さんが亡くなったのは私のせいです。私が彼女を殺したんです」と認めるのだった。

次回、第10話ではついに宮村の死の真相が明らかになる。宮村の手術を最後にメスを握っていない中田が、再び命と向き合うことはできるのか。

ヤンドク！

バリバリのヤンキー娘が猛勉強の末に、脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく。

