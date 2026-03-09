Snow Man佐久間大介、母が明かす幼少期「声を覚えている子がいない」 真逆の性格にスタジオ騒然
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、9日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00〜後9：54）に出演。佐久間の母、兄、弟が登場し、佐久間の現在とは真逆の幼少期について明かした。
【写真】楽しそう！笑顔で盛り上がる佐久間大介＆中本悠太ら
母は「やんちゃじゃないです。なんにもしゃべらなかったですよ、幼稚園、小学校。おとなしいです。声を覚えてる子がいないんじゃないかな」と振り返った。佐久間も「本当に喋らない。目立つのも嫌いですし、人と目を見て話せな」と回顧。さらに母は「ごめんなさいも言えなくて、謝んなさいよって言っても黙ってて」とし、さらに「ランドセルを1時間目から4時間目まで机に乗せっぱなし。先生が何を聞いてもなんにもしゃべらない」と明かした。
佐久間は「家を出る前に嫌なことがあって、それが許せなくて何もしたくなくなっちゃう」「気難しい子だった」と経緯を振り返った。また「何が嫌だったの？」と聞かれても「言ってもわからない」と答えられなかったといい、「親でも他人だと思っていました。子どもの頃は」と告白。現在の明るいキャラクターとは真逆の性格に、スタジオは騒然となっていた。
