Ã¶Æá¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤äÎ¥º§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î²þÁ±ÊýË¡¤ò¾Ò²ð
Ã¶Æá¤Î¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤òÊç¤é¤»¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë´¶¾ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤ä¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¶Æá¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³
Áê¼ê¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÊ¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë
ÎÉ¹¥¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ÎÅØÎÏ¤ä´èÄ¥¤ê¤ò°ìÀÚÇ§¤á¤º¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²È»ö¤ä°é»ù¤ò¼êÅÁ¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤¤
¶¦Æ¯¤¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤Ï½÷À¤¬¤ä¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¯Æ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È´¶¤¸¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤
¶âÁ¬´¶³Ð¤äÀ¸³è½¬´·¤Ê¤É¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤Ã¶Æá¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¸ýÏÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ï¤Ë¹â°µÅª¤Çµ¤¤ò¤Ä¤«¤¦
ºÊ¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢¾ï¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÊª»ö¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëÃ¶Æá¤Î¾ì¹ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤«¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¶Æá¤Î´é¿§¤äÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹ËèÆü¤Ïµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤º¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë
²ÈÂ²¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ÍÎ¸¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÍ·¤Ó¤ä»Å»ö¤ÎÍ½Äê¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¶Æá¤Î¾ì¹ç¡¢ºÊ¤Ï¾ï¤Ë¤½¤ÎÄ´À°¤ä¥Õ¥©¥í¡¼¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Èè¤ì¤ò´¶¤¸¤ÆÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶òÃÔ¤äÊ¸¶ç¤¬Â¿¤¤
»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¿¦¾ì¤Î¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¸¶ç¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶òÃÔ¤äÊ¸¶ç¤Ï¡¢¤¿¤ÀÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤ÈÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¶Æá¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
Ã¶Æá¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤Îµ¤ÎÏ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤éÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£ÊüÃÖ¤»¤º¡¢Áá¤á¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀ°¤¨¤ë
¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤êµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂ©¤òÅÇ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë
ÆÉ½ñ¤ä²»³Ú´Õ¾Þ¡¢Çã¤¤Êª¡¢±¿Æ°¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËË×Æ¬¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÜ¤ê¤òËº¤ì¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¶Æá¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿´¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏÉ×ÉØÊÌ¡¹¤Ë²á¤´¤¹
É×ÉØ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ»ÍÏ»»þÃæ°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶ìÄË¤Ë´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÄ¹¤á¤ËÀß¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ã¶Æá¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦
¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Áý¤¹°ìÊý¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë
²È»ö¤ä°é»ù¤ËÈó¶¨ÎÏÅª¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢´üÂÔÃÍ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á²¼¤²¤Æ¤ª¤¡¢Ëü¤¬°ì¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äü¤á¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌµÂÌ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÎ¥º§¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤?
°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¡¢Î¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÉôÊ¬¤òÄó°Æ¤¹¤ë
É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢°¤¤ÉôÊ¬¤ä²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤É¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò»öÁ°¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¶Æá¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÃíÌÜ¤¹¤ë
¥¤¥é¥¤¥é¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢»ëÅÀ¤ò¾¯¤·¤À¤±ÊÑ¤¨¤ÆÁê¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ëº§¤·¤è¤¦¡¢¤È·è¤á¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢·èÃÇÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤ËÍ¥¤·¤¤¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É¤ÎÄ¹½ê¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤¬¾¯¤·¤º¤Ä´ËÏÂ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¤´¤í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â¸ý¤Ë½Ð¤·¤ÆÅÁ¤¨¡¢¤¤¤Ä¤âÁê¼ê¤ò¤Í¤®¤é¤¦µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë
¡ÖÃ¶Æá¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£Âè»°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬É×ÉØ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤ÎäÀÅ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²þÁ±ÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡û¤Þ¤È¤á
¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨²ÈÂ²¤Ç¤â¾ï¤Ë°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤º¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
