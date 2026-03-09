ウエスタンデジタルのHDDが10％ OFF。Amazon新生活セール
Amazon「新生活セール」が本日3月9日23時59分まで実施中。ウエスタンデジタルのNAS向け内蔵HDD「WD Red Pro」や、外付けHDD、ポータブルHDDがセール対象となっている。ウエスタンデジタル WD Red Pro 18TB 80,480円(7％ OFF) ウエスタンデジタル WD Red Pro 14TB 64,480円(9％ OFF) ウエスタンデジタル WD Red Pro 12TB 54,280円(10％ OFF) WD ポータブルHDD 6TB WD_BLACK P10 35,400円(8％ OFF) WD ポータブルHDD 5TB WD Elements Portable 24,730円(10％ OFF) WD デスクトップHDD 24TB WD Elements Desktop 116,820円(10％ OFF) WD デスクトップHDD 28TB My Book Duo 2021EX 142,200円(10％ OFF)
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください