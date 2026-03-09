オリ宮城大弥の妹・宮城弥生、振袖姿の写真添え20歳の誕生日を報告「大人っぽくてステキ」「綺麗〜」
プロ野球オリックス・バファローズの宮城大弥投手（24）の妹で俳優の宮城弥生が6日、自身のインスタグラムを更新。艶やかな振袖姿の写真とともに、20歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「綺麗〜」艶やかな振袖姿で20歳の誕生日を報告した宮城弥生
弥生は「本日3/6に20歳を迎えました！」「昨日、振袖を着て取材会を開いて頂きました！これからの抱負や二十代にやりたいことなどお話しさせて頂きました！」などと報告し、振袖姿でのさまざまなカットを多数披露した。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ大人っぽくてステキ」「おめでとうございます 綺麗〜」「記念すべき20歳!!素敵な年にしてください」「お兄ちゃんから最高のプレゼント（ナイピ&勝利）が届きますように」「大人の女性の雰囲気が漂ってますね」「20歳祝いの振袖姿がすごく素敵ですね！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「綺麗〜」艶やかな振袖姿で20歳の誕生日を報告した宮城弥生
弥生は「本日3/6に20歳を迎えました！」「昨日、振袖を着て取材会を開いて頂きました！これからの抱負や二十代にやりたいことなどお話しさせて頂きました！」などと報告し、振袖姿でのさまざまなカットを多数披露した。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ大人っぽくてステキ」「おめでとうございます 綺麗〜」「記念すべき20歳!!素敵な年にしてください」「お兄ちゃんから最高のプレゼント（ナイピ&勝利）が届きますように」「大人の女性の雰囲気が漂ってますね」「20歳祝いの振袖姿がすごく素敵ですね！」などのコメントが寄せられている。