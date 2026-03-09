九州から東北南部にかけてスギ花粉の飛散がピークを迎えていて、今日9日(月)も、九州や東海、関東、東北南部で「極めて多い」予想です。スギ花粉のピークは、関東や東北南部では今月下旬まで続く見込みです。外出時の対策はもちろん、帰宅時も、家の中に花粉を持ち込まないようご注意ください。

今日9日(月) 広い範囲で花粉が大量飛散 関東など「極めて多い」

今日9日(月)は、日本海と関東沖にある低気圧の影響を受ける見込みです。日中は多少晴れ間が出る程度で、雲が広がりやすいでしょう。夕方以降は、九州北部や山陰から北陸で雨や雪の降る所があり、夜は関東でも所々で雨雲や雪雲がかかりそうです。





九州から東北南部にかけて、スギ花粉の飛散がピークを迎えています。曇り空でも、各地で花粉が大量に飛散するでしょう。九州や東海、関東、東北南部では、「極めて多い」予想、その他の地域でも「非常に多い」花粉が飛ぶ見込みです。

今週 東海や東北南部は連日「極めて多い」予想

明日10日(火)以降は、広い範囲で晴れの天気が続く見込みで、スギ花粉が大量に飛散するでしょう。東海と東北南部は、連日、「極めて多い」予想です。外出時は、マスクや眼鏡を着用して、花粉が付着しにくいツルツルした素材の上着を選ぶとよいでしょう。関東は、12日(木)から13日(金)にかけて雨や雪が降りやすいため、一時的に花粉の飛散が抑えられそうです。

関東と東北南部は今月下旬までスギ花粉のピーク

スギ花粉のピークは、今月中旬までの所が多いでしょう。関東と東北南部では、今月下旬にかけて続く見込みです。



スギ花粉のあとは、ヒノキ花粉が飛び始めます。今月下旬には、九州や四国などでヒノキ花粉のピークを迎え、4月上旬まで続くでしょう。

帰宅時の花粉対策

花粉症の症状を緩和させるには、できるだけ花粉を避けることが大切です。そのために、室内に入る花粉を減らすよう、以下のことを心がけましょう。



◎上着を玄関先ではたくなど、室内に入る前に、洋服や髪の毛についた花粉を落としましょう。外出から帰ってきたら、うがいをして喉に流れた花粉を取りのぞいたり、洗顔をして顔についた花粉を落とすのもおすすめです。



◎花粉飛散シーズンに窓を全開にして換気すると大量の花粉が室内に流入します。窓を開ける幅を10センチ程度にして、レースのカーテンをすることで、部屋の中に入ってくる花粉の数を、全開にした時と比べておよそ4分の1に減らすことができるという実験結果もあります。



◎床やカーテンなどに花粉が多数付着している可能性があります。こまめに拭き掃除をして、カーテンは定期的に洗濯をするとよいでしょう。