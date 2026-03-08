葛葉、2ndミニアルバム『Adamantite』発売決定＋Kアリーナ横浜でのワンマンライブ開催
葛葉が、2ndミニアルバム『Adamantite』(読み：アダマンタイト)のリリースと同作を引っ提げてのワンマンライブ開催を発表した。
発表が行なわれたのは3月8日(日) のYouTube生配信にて。新作ミニアルバムのタイトルに掲げた『Adamantite』には、非常に硬いとされる架空の鉱物・アダマンタイトのように“征服されない、何者にも屈しない”という意味が込められている。前人未到の先へ進む葛葉の姿を、豪華クリエイター陣の視点で描く1枚になるとのことだ。
初回限定盤Aには、特典ディスクとして既存曲のリミックス音源5曲を収録。初回限定盤Bには封入特典としてオリジナルグッズを同梱する。さらに3形態共通特典(初回生産分)として、2026年10月12日(月・祝)にKアリーナ横浜で開催されるワンマンライブ＜Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”＞のチケット先行抽選シリアルコードが封入される。
あわせて店舗別購入特典も決定した。アルバム収録詳細などの詳細は後日発表。
■2nd MINI ALBUM『Adamantite』
2026年7月29日(水)発売
■初回限定盤A
品番：POCS-39061/2
価格：5,500円(税込)
仕様：CD2枚組
Disc1：『Adamantite』新曲7曲
Disc2：既存曲のリミックス音源5曲
封入特典：「Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)
■初回限定盤B
品番：POCS-39063
価格：5,500円(税込)
仕様：CD＋グッズ(エンブレムブローチ)
Disc1：『Adamantite』新曲7曲
封入特典：「Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)
※グッズ詳細は後日発表いたします。
■通常盤
品番：POCS-30032
価格：2,640円(税込)
仕様：CD
Disc1：『Adamantite』新曲7曲
封入特典：「Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)
・「Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”」チケット先行抽選シリアルコード情報
3形態共通の封入特典(初回生産分のみ)として、「Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”」のチケット先行抽選シリアルコードを封入！
シリアル先行抽選期間など詳細は後日発表いたします。
・2nd MINI ALBUM『Adamantite』店舗別オリジナル特典情報
▼にじさんじオフィシャルストア
有償特典：アクリルジオラマ
無償特典：複製直筆メッセージカード (形態別絵柄)
■ご予約
https://shop.nijisanji.jp/TAG_900
▼UNIVERSAL MUSIC STORE
3形態セット購入特典：ヘアクリップ＋フォンタブ
単品購入特典：フォンタブ
※セット購入特典「フォンタブ」は、単品購入特典と同内容です。
▼Amazon
アクリルコースター
▼楽天ブックス
アクリルキーホルダー
▼アニメイト（通販含む）
A3クリアポスター
▼タワーレコード（一部店舗除く）
初回限定盤2形態対象購入特典：コラボポスター ＋リリース記念レプリカチケット
通常盤購入特典：リリース記念レプリカチケット
※初回限定盤2形態対象購入特典「リリース記念レプリカチケット」は、通常盤購入特典と同内容です。
▼HMV（一部店舗除く）
スマホサイズステッカー
▼その他CDショップ共通特典
A5ポスターカード
ご予約はこちら
https://kuzuha.lnk.to/AdamantitePR
※各形態のジャケット写真や特典絵柄の詳細に関しては後日発表いたします。
※全て先着特典となり、無くなり次第終了となります。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求めください。
※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。
※商品・特典のお取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
■＜Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”＞
2026年10月12日(月) Kアリーナ横浜
OPEN 16:30／START 18:00
出演者：葛葉
ゲスト：剣持刀也 、不破湊 、イブラヒム 、ローレン・イロアス
特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kuzuha_bloodyalexandrite/
チケット情報などの詳細は今後の続報をお待ちください。
新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします
・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app
・葛葉X：https://x.com/vamp_kuzu
・Xハッシュタグ：#葛葉ワンマンライブ
