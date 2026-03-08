森下龍矢がチームを救う劇的アシスト! 残留争いのブラックバーンは貴重な勝ち点1
ブラックバーンのDF森下龍矢が7日、ホームで開催されたチャンピオンシップ(イングランド2部)第36節ポーツマス戦(△1-1)でチームを救う今季6アシスト目を記録した。
FW大橋祐紀とともに先発出場した森下は、0-1の後半アディショナルタイム3分に相手をかわしてペナルティエリア右へ。左足でクロスを送ると、DFヘイデン・カーターがヘディングで決めた。
20位ブラックバーンと19位ポーツマスの直接対決は、そのまま1-1でタイムアップ。ブラックバーンと降格圏内の22位レスター・シティの差は4ポイントとなっている。森下はフル出場。大橋は後半18分に途中交代した。
