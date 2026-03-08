

ちゃんみな

ちゃんみなが、10周年イヤーのスタートとなる3月8日に、自身初となる東京ドーム公演「AREA OF DIAMOND FINAL」を今年7月11日＆12日の2日間にわたり開催することを発表。本人が待望と語る、自身最大キャパシティでのドーム公演に臨む。

【動画】ちゃんみな「Let you go feat. HIROTO (INI)」ミュージックビデオ

2023年から3月から、自身のコンサートツアーを「AREA OF DIAMOND」と名付け、現在、最新ツアー「AREA OF DIAMOND 4」を開催中のちゃんみな。今回解禁となった東京ドーム公演を「AREA OF DIAMOND FINAL」と名付けた。本日12時00分より、オフィシャルファンクラブ「ROYAL FAMILY」にて先行(抽選)申込がスタート。

さらに、西洸人(INI)とのコラボレーション楽曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」のMUSIC VIDEOも本日（3月8日）の21時に、ちゃんみなOfficial YouTubeチャンネルでプレミア公開されることも発表に。

デビュー前からの仲間で、チーム全員が家族のような関係だったと互いに語るほどの関係性を築いていたちゃんみなと西洸人(INI)。そんな中彼がアーティストの道を進むと決めたことで、互いに別々の方向へと離れることになった、その時の経験が背景ににじんだ一曲となっており、ちゃんみなと西洸人(INI)自身が共同で作詞を担当している。 ▼AREA OF DIAMOND FINAL特設サイトhttps://chanmina.com/feature/area_of_diamond_final